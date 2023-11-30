Новак: Россия продлит добровольное сокращение поставок нефти

30 ноября 2023 в 22:38 Размер текста - 17 +

РФ добровольно сократит поставки нефти до 500 тысяч баррелей в день Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Россия углубит добровольное сокращение поставок нефти до полумиллиона баррелей в день. Это продлится конца I квартала 2024 года совместно с некоторыми странами Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК+). Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак. «Россия углубит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на 300 тыс. баррелей в день еще на 200 тыс. баррелей в день, чтобы достичь 500 тыс. баррелей в день», — передает сайт правительства России слова Новака. Он добавил, что сокращение поставок продлится до конца I квартала 2024 года. Оно будет исполнено совместно с некоторыми странами ОПЕК+. Данное сокращение рассчитают на основе среднего уровня экспорта за период мая и июня 2023 года. По словам Новака, в будущем дополнительные объемы сокращения постепенно вернутся на рынок с тем темпом, который зависит от рыночной конъюнктуры. Это будет сделано для поддержания стабильности рынка. Кроме того, добровольное сокращение поставок нефти призвано усилить меры предупреждающего воздействия, которые приняты для баланса нефтяных рынков странами ОПЕК+. Ранее сообщалось, что Россия сократит добычу нефти в рамках сделки (ОПЕК+). Известно, что согласно договору, Саудовская Аравия на один миллион в день сократит добычу энергоресурса. Также и остальные государства в составе организации сократят добычу нефти на 500 тысяч баррелей в день. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия углубит добровольное сокращение поставок нефти до полумиллиона баррелей в день. Это продлится конца I квартала 2024 года совместно с некоторыми странами Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК+). Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак. «Россия углубит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на 300 тыс. баррелей в день еще на 200 тыс. баррелей в день, чтобы достичь 500 тыс. баррелей в день», — передает сайт правительства России слова Новака. Он добавил, что сокращение поставок продлится до конца I квартала 2024 года. Оно будет исполнено совместно с некоторыми странами ОПЕК+. Данное сокращение рассчитают на основе среднего уровня экспорта за период мая и июня 2023 года. По словам Новака, в будущем дополнительные объемы сокращения постепенно вернутся на рынок с тем темпом, который зависит от рыночной конъюнктуры. Это будет сделано для поддержания стабильности рынка. Кроме того, добровольное сокращение поставок нефти призвано усилить меры предупреждающего воздействия, которые приняты для баланса нефтяных рынков странами ОПЕК+. Ранее сообщалось, что Россия сократит добычу нефти в рамках сделки (ОПЕК+). Известно, что согласно договору, Саудовская Аравия на один миллион в день сократит добычу энергоресурса. Также и остальные государства в составе организации сократят добычу нефти на 500 тысяч баррелей в день.