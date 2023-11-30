СК возбудил дело о покушении на убийство на стрелявших в студента УрФУ

Полиция ищет свидетелей конфликта, выясняются личности нападавших Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Следственный комитет России по Свердловской области возбудил уголовное дело по статье «покушение на убийство» на мужчин, выстреливших студенту УрФУ в голову 30 ноября. По предварительным данным, в молодого человека стреляли из травматического оружия, сообщили в ведомстве.

«В результате стрельбы студенту причинено ранение лица. <…> По указанию исполняющего обязанности руководителя следственного управления СК России по Свердловской области полковника юстиции Анатолия Надбитова следственным отделом по Кировскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале регионального Следственного комитета.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил версию пострадавшего, которую он ранее рассказал URA.RU. «В момент ЧП парень находился в трамвае, который двигался в сторону вуза. По предварительным данным, в салоне общественного транспорта между студентом и группой молодых людей произошел конфликт, мотив которого сейчас устанавливается. Мирно урегулировать ссору пассажиры не смогли. Один из парней выхватил предмет, похожий на пистолет, и произвел выстрел в область щеки пострадавшего. Потерпевший выбежал на остановке и сразу отправился в здание УрФУ за помощью», — рассказал Валерий Горелых.

Он уточнил, что полиция ищет свидетелей и записи съемок с видеокамер уличного наблюдения. Выясняются личности нападавших.

Стрельба произошла возле УрФУ вечером 30 ноября. Очевидцы с места событий сообщили, что молодого человека, истекающего кровью, забрала скорая помощь. Студент рассказал, что причиной конфликта стала шутка про автомобилиста, которая не понравилась мужчинам. Сейчас он находится в больнице, врачи оценивают степень тяжести ранения.