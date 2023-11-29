В Новом Уренгое построят многоуровневые развязки

Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов рассказал, что к 50-летнему юбилею города в 2025 году планируют построить многоуровневые развязки в нескольких местах. Об этом он сообщил в соцсетях.
«Планируем многоуровневые развязки в районе кольца у аэропорта и в районе Восточной промзоны. А также на пересечении улиц Промысловая и Южная магистраль», — уточнил Андрей Воронов в публикации Воронов Chat.
Глава города добавил, что в планах есть еще строительство новой стелы в Западной промзоне. Ее выполнят с учетом современных архитектурных тенденций, но образ останется узнаваемым. Территорию в районе стелы благоустроят. У водителей будет возможность оставить авто на большой парковке.
Правительство региона сообщило, что Газпром поможет властям ЯНАО провести празднования юбилея Нового Уренгоя. Планируется большая программа развития города к праздничной дате. Позже распоряжение президента России Владимир Путин сообщило, что за организацию празднования в 2025 году будет отвечать вице-премьер правительства РФ Александр Новак.
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