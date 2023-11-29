В Новом Уренгое построят многоуровневые развязки

30 ноября 2023 в 23:11 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое в нескольких местах построят многоуровневые развязки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов рассказал, что к 50-летнему юбилею города в 2025 году планируют построить многоуровневые развязки в нескольких местах. Об этом он сообщил в соцсетях. «Планируем многоуровневые развязки в районе кольца у аэропорта и в районе Восточной промзоны. А также на пересечении улиц Промысловая и Южная магистраль», — уточнил Андрей Воронов в публикации Воронов Chat. Глава города добавил, что в планах есть еще строительство новой стелы в Западной промзоне. Ее выполнят с учетом современных архитектурных тенденций, но образ останется узнаваемым. Территорию в районе стелы благоустроят. У водителей будет возможность оставить авто на большой парковке. Правительство региона сообщило, что Газпром поможет властям ЯНАО провести празднования юбилея Нового Уренгоя. Планируется большая программа развития города к праздничной дате. Позже распоряжение президента России Владимир Путин сообщило, что за организацию празднования в 2025 году будет отвечать вице-премьер правительства РФ Александр Новак.

Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов рассказал, что к 50-летнему юбилею города в 2025 году планируют построить многоуровневые развязки в нескольких местах. Об этом он сообщил в соцсетях. «Планируем многоуровневые развязки в районе кольца у аэропорта и в районе Восточной промзоны. А также на пересечении улиц Промысловая и Южная магистраль», — уточнил Андрей Воронов в публикации Воронов Chat. Глава города добавил, что в планах есть еще строительство новой стелы в Западной промзоне. Ее выполнят с учетом современных архитектурных тенденций, но образ останется узнаваемым. Территорию в районе стелы благоустроят. У водителей будет возможность оставить авто на большой парковке. Правительство региона сообщило, что Газпром поможет властям ЯНАО провести празднования юбилея Нового Уренгоя. Планируется большая программа развития города к праздничной дате. Позже распоряжение президента России Владимир Путин сообщило, что за организацию празднования в 2025 году будет отвечать вице-премьер правительства РФ Александр Новак.