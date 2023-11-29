29 ноября 2023

В Новом Уренгое построят многоуровневые развязки

© Служба новостей «URA.RU»
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Участок строительства ЕКАД на пересечении с Челябинским трактом. Екатеринбург, строительство екад, строительство моста, строительство развязки, екатеринбургская кольцевая автодорога
В Новом Уренгое в нескольких местах построят многоуровневые развязки Фото:

Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов рассказал, что к 50-летнему юбилею города в 2025 году планируют построить многоуровневые развязки в нескольких местах. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Планируем многоуровневые развязки в районе кольца у аэропорта и в районе Восточной промзоны. А также на пересечении улиц Промысловая и Южная магистраль», — уточнил Андрей Воронов в публикации Воронов Chat.

Глава города добавил, что в планах есть еще строительство новой стелы в Западной промзоне. Ее выполнят с учетом современных архитектурных тенденций, но образ останется узнаваемым. Территорию в районе стелы благоустроят. У водителей будет возможность оставить авто на большой парковке.

Правительство региона сообщило, что Газпром поможет властям ЯНАО провести празднования юбилея Нового Уренгоя. Планируется большая программа развития города к праздничной дате. Позже распоряжение президента России Владимир Путин сообщило, что за организацию празднования в 2025 году будет отвечать вице-премьер правительства РФ Александр Новак.

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Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов рассказал, что к 50-летнему юбилею города в 2025 году планируют построить многоуровневые развязки в нескольких местах. Об этом он сообщил в соцсетях. «Планируем многоуровневые развязки в районе кольца у аэропорта и в районе Восточной промзоны. А также на пересечении улиц Промысловая и Южная магистраль», — уточнил Андрей Воронов в публикации Воронов Chat. Глава города добавил, что в планах есть еще строительство новой стелы в Западной промзоне. Ее выполнят с учетом современных архитектурных тенденций, но образ останется узнаваемым. Территорию в районе стелы благоустроят. У водителей будет возможность оставить авто на большой парковке. Правительство региона сообщило, что Газпром поможет властям ЯНАО провести празднования юбилея Нового Уренгоя. Планируется большая программа развития города к праздничной дате. Позже распоряжение президента России Владимир Путин сообщило, что за организацию празднования в 2025 году будет отвечать вице-премьер правительства РФ Александр Новак.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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