30 ноября 2023

РБК: пик роста зарплат в России был пройден

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, мелочь, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Осенью 2023 года резко выросла доля компаний, которые планируют сокращать траты на персонал Фото:

Пик роста российских зарплат остался позади. У бизнеса заканчиваются ресурсы на «зарплатную гонку» на фоне роста стоимости денег в экономике, считают эксперты.

«У компаний осталось мало ресурсов для зарплатной гонки. Вырос курс валют, подорожала логистика, параллельный импорт включает наценки. Подобные вещи поглощают прибыль», — заявил РБК член генсовета «Деловой России» Юрий Шилов.

Гонка зарплат имеет начало и конец, считает член правления РСПП Федор Прокопов. По его мнению, крупные предприятия столкнулись с тем, что соискатели не соответствуют требуемому уровню квалификации, а высокие зарплаты не решают этот вопрос.

Расширение госзаказа и импортозамещения усилит конкуренцию работодателей за квалифицированных специалистов, считают во ВНИИ труда. Рост зарплат сохранится у инженерного персонала, квалифицированных рабочих, полагают эксперты.

Российские власти выделят свыше 11 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам в 2024 году. Это будет сделано в продолжении системной работы по исполнению майского указа президента РФ Владимира Путина. В нем говорилось о повышении доходов для тех людей, которые заняты в бюджетной сфере.

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Пик роста российских зарплат остался позади. У бизнеса заканчиваются ресурсы на «зарплатную гонку» на фоне роста стоимости денег в экономике, считают эксперты. «У компаний осталось мало ресурсов для зарплатной гонки. Вырос курс валют, подорожала логистика, параллельный импорт включает наценки. Подобные вещи поглощают прибыль», — заявил РБК член генсовета «Деловой России» Юрий Шилов. Гонка зарплат имеет начало и конец, считает член правления РСПП Федор Прокопов. По его мнению, крупные предприятия столкнулись с тем, что соискатели не соответствуют требуемому уровню квалификации, а высокие зарплаты не решают этот вопрос. Расширение госзаказа и импортозамещения усилит конкуренцию работодателей за квалифицированных специалистов, считают во ВНИИ труда. Рост зарплат сохранится у инженерного персонала, квалифицированных рабочих, полагают эксперты. Российские власти выделят свыше 11 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам в 2024 году. Это будет сделано в продолжении системной работы по исполнению майского указа президента РФ Владимира Путина. В нем говорилось о повышении доходов для тех людей, которые заняты в бюджетной сфере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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