РБК: пик роста зарплат в России был пройден

01 декабря 2023 в 03:19 Размер текста - 17 +

Осенью 2023 года резко выросла доля компаний, которые планируют сокращать траты на персонал Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пик роста российских зарплат остался позади. У бизнеса заканчиваются ресурсы на «зарплатную гонку» на фоне роста стоимости денег в экономике, считают эксперты. «У компаний осталось мало ресурсов для зарплатной гонки. Вырос курс валют, подорожала логистика, параллельный импорт включает наценки. Подобные вещи поглощают прибыль», — заявил РБК член генсовета «Деловой России» Юрий Шилов. Гонка зарплат имеет начало и конец, считает член правления РСПП Федор Прокопов. По его мнению, крупные предприятия столкнулись с тем, что соискатели не соответствуют требуемому уровню квалификации, а высокие зарплаты не решают этот вопрос. Расширение госзаказа и импортозамещения усилит конкуренцию работодателей за квалифицированных специалистов, считают во ВНИИ труда. Рост зарплат сохранится у инженерного персонала, квалифицированных рабочих, полагают эксперты. Российские власти выделят свыше 11 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам в 2024 году. Это будет сделано в продолжении системной работы по исполнению майского указа президента РФ Владимира Путина. В нем говорилось о повышении доходов для тех людей, которые заняты в бюджетной сфере.

Пик роста российских зарплат остался позади. У бизнеса заканчиваются ресурсы на «зарплатную гонку» на фоне роста стоимости денег в экономике, считают эксперты. «У компаний осталось мало ресурсов для зарплатной гонки. Вырос курс валют, подорожала логистика, параллельный импорт включает наценки. Подобные вещи поглощают прибыль», — заявил РБК член генсовета «Деловой России» Юрий Шилов. Гонка зарплат имеет начало и конец, считает член правления РСПП Федор Прокопов. По его мнению, крупные предприятия столкнулись с тем, что соискатели не соответствуют требуемому уровню квалификации, а высокие зарплаты не решают этот вопрос. Расширение госзаказа и импортозамещения усилит конкуренцию работодателей за квалифицированных специалистов, считают во ВНИИ труда. Рост зарплат сохранится у инженерного персонала, квалифицированных рабочих, полагают эксперты. Российские власти выделят свыше 11 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам в 2024 году. Это будет сделано в продолжении системной работы по исполнению майского указа президента РФ Владимира Путина. В нем говорилось о повышении доходов для тех людей, которые заняты в бюджетной сфере.