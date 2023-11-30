РБК: пик роста зарплат в России был пройден

Пик роста российских зарплат остался позади. У бизнеса заканчиваются ресурсы на «зарплатную гонку» на фоне роста стоимости денег в экономике, считают эксперты.
«У компаний осталось мало ресурсов для зарплатной гонки. Вырос курс валют, подорожала логистика, параллельный импорт включает наценки. Подобные вещи поглощают прибыль», — заявил РБК член генсовета «Деловой России» Юрий Шилов.
Гонка зарплат имеет начало и конец, считает член правления РСПП Федор Прокопов. По его мнению, крупные предприятия столкнулись с тем, что соискатели не соответствуют требуемому уровню квалификации, а высокие зарплаты не решают этот вопрос.
Расширение госзаказа и импортозамещения усилит конкуренцию работодателей за квалифицированных специалистов, считают во ВНИИ труда. Рост зарплат сохранится у инженерного персонала, квалифицированных рабочих, полагают эксперты.
Российские власти выделят свыше 11 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам в 2024 году. Это будет сделано в продолжении системной работы по исполнению майского указа президента РФ Владимира Путина. В нем говорилось о повышении доходов для тех людей, которые заняты в бюджетной сфере.
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