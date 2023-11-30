Зарплаты бюджетников вырастут в 2024 году

30 ноября 2023 в 17:51 Размер текста - 17 +

На повышение зарплат бюджетников выделят 11 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти выделят свыше 11 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам в 2024 году. Это будет сделано в продолжении системной работы по исполнению майского указа президента РФ Владимира Путина. В нем говорилось о повышении доходов для тех людей, которые заняты в бюджетной сфере. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Принято решение дополнительно направить на эти цели 11 млрд рублей», — передает слова Мишустина пресс-служба правительства РФ . Кроме того, финансирование будет использовано для выполнения социальных обязательств перед служащими некоторых федеральных государственных учреждений. Ранее правительство уже выделило более 36 млрд рублей на повышение доходов работникам бюджетной сферы. В эту категорию вошли преподаватели колледжей и вузов, учителя, воспитатели в детских садах. А также работники науки, культуры и здравоохранения. Также с 2024 года правительство проведет индексацию зарплат сотрудников МВД, учителей и медицинских работников. Например, для повышения зарплат учителям выделят 44,8 млрд рублей, а для медработников — 96,3 млрд рублей. Кроме того, со следующего года может вырасти средняя зарплата полицейского. Она увеличится на 30-50%.

Власти выделят свыше 11 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам в 2024 году. Это будет сделано в продолжении системной работы по исполнению майского указа президента РФ Владимира Путина. В нем говорилось о повышении доходов для тех людей, которые заняты в бюджетной сфере. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Принято решение дополнительно направить на эти цели 11 млрд рублей», — передает слова Мишустина пресс-служба правительства РФ. Кроме того, финансирование будет использовано для выполнения социальных обязательств перед служащими некоторых федеральных государственных учреждений. Ранее правительство уже выделило более 36 млрд рублей на повышение доходов работникам бюджетной сферы. В эту категорию вошли преподаватели колледжей и вузов, учителя, воспитатели в детских садах. А также работники науки, культуры и здравоохранения. Также с 2024 года правительство проведет индексацию зарплат сотрудников МВД, учителей и медицинских работников. Например, для повышения зарплат учителям выделят 44,8 млрд рублей, а для медработников — 96,3 млрд рублей. Кроме того, со следующего года может вырасти средняя зарплата полицейского. Она увеличится на 30-50%.