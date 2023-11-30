Минфин потратит рекордную сумму на обслуживание госдолга РФ

01 декабря 2023 в 05:15 Размер текста - 17 +

Власти увеличили прогноз по расходам на обслуживание госдолга на 14% Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министерство финансов России направит на погашение госдолга страны рекордные 1,7 триллионов рублей в 2023 году, что на 200 миллиардов больше изначально заложенной суммы. Об этом сообщает Минфин Российской Федерации. «Власти увеличили прогноз по расходам на обслуживание госдолга на 14%. Теперь траты на погашение планируются в размере 1,73 триллионов (при общем планируемом объеме расходов казны в 29,2 триллионов к концу года)», — приводит заявление Минфина газета «Известия». В ведомстве пояснили изданию, что рост расходов по госдолгу связан с увеличением объема заимствований, а также из-за повышения процентных ставок и изменения курса валют. Газета уточняет, что в докладе Счетной палаты за ноябрь 2023 года говорится, что доля трат на обслуживание госдолга в общем объеме расходов составила 5,8%. Это максимальный показатель за два последних года. В 2021 году объем составил 4,8%, в 2022 — 5,2%. Председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству (партия «Новые люди») Александр Демин заявил URA.RU, что из-за санкций Запада у России продолжит расти госдолг. Однако эксперт подчеркнул, что уровень заимствований не становится критическим и имеет запас прочности с точки зрения потенциального роста.

Министерство финансов России направит на погашение госдолга страны рекордные 1,7 триллионов рублей в 2023 году, что на 200 миллиардов больше изначально заложенной суммы. Об этом сообщает Минфин Российской Федерации. «Власти увеличили прогноз по расходам на обслуживание госдолга на 14%. Теперь траты на погашение планируются в размере 1,73 триллионов (при общем планируемом объеме расходов казны в 29,2 триллионов к концу года)», — приводит заявление Минфина газета «Известия». В ведомстве пояснили изданию, что рост расходов по госдолгу связан с увеличением объема заимствований, а также из-за повышения процентных ставок и изменения курса валют. Газета уточняет, что в докладе Счетной палаты за ноябрь 2023 года говорится, что доля трат на обслуживание госдолга в общем объеме расходов составила 5,8%. Это максимальный показатель за два последних года. В 2021 году объем составил 4,8%, в 2022 — 5,2%. Председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству (партия «Новые люди») Александр Демин заявил URA.RU, что из-за санкций Запада у России продолжит расти госдолг. Однако эксперт подчеркнул, что уровень заимствований не становится критическим и имеет запас прочности с точки зрения потенциального роста.