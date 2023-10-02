Депутат Госдумы Демин: госдолг России продолжит расти

03 октября 2023 в 09:09 Размер текста - 17 +

Уровень госдолга РФ не является критичным, считает Александр Демин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Из-за введенных со стороны стран Запада санкций в отношении России и увеличения оборонного бюджета госдолг РФ продолжит расти. Однако уровень его не является критичным, подчеркнул в беседе с URA.RU председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству (партия «Новые люди») Александр Демин. «В текущих условиях санкционного давления и увеличенного оборонного бюджета госдолг будет расти. Однако уровень его не является критичным и имеет запас прочности с точки зрения потенциального роста. Что же касается альтернативных источников дохода для бюджета, то здесь в первую очередь надо стремиться к наращиванию объемов производства продуктов более высоких переделов. И, что самое главное, увеличивать охват рынков сбыта для такой продукции, как дружественных внешних, так и внутренних», — подчеркнул Александр Демин. Депутат Госдумы объяснил, что высокая степень риска, если госдолг страны составляет 60% от годового значения ВВП (валового внутреннего продукта). «Важнейший критерий оценки состояния госдолга и экономической безопасности государства — отношение объема госдолга к ВВП. Согласно Маастрихтскому договору (предусматривает трансформацию Европейского сообщества в экономический, валютный и политический союз, — прим. URA.RU), пороговое значение госдолга — 60% от годового значения ВВП. При этом низкая степень риска для экономики, если госдолг не превышает 30% ВВП. Средняя степень риска — 40% ВВП. По оценкам Счетной палаты РФ, объем госдолга России, по итогам 2022 года, составил 22,82 трлн рублей или 17,1% ВВП», — добавил Демин. Согласно проекту бюджета на 2024—2026 годы, исходя из прогнозируемого объема ВВП в размере 179 956 млрд. рублей и уровня инфляции, не превышающей 4,5 процента (декабрь 2024 года к декабрю 2023 года), утвердить верхний предел государственного внутреннего долга РФ на 1 января 2025 года свыше 26 млрд рублей. Верхний предел — 64 млрд долларов США или 57,6 млрд евро. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из-за введенных со стороны стран Запада санкций в отношении России и увеличения оборонного бюджета госдолг РФ продолжит расти. Однако уровень его не является критичным, подчеркнул в беседе с URA.RU председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству (партия «Новые люди») Александр Демин. «В текущих условиях санкционного давления и увеличенного оборонного бюджета госдолг будет расти. Однако уровень его не является критичным и имеет запас прочности с точки зрения потенциального роста. Что же касается альтернативных источников дохода для бюджета, то здесь в первую очередь надо стремиться к наращиванию объемов производства продуктов более высоких переделов. И, что самое главное, увеличивать охват рынков сбыта для такой продукции, как дружественных внешних, так и внутренних», — подчеркнул Александр Демин. Депутат Госдумы объяснил, что высокая степень риска, если госдолг страны составляет 60% от годового значения ВВП (валового внутреннего продукта). «Важнейший критерий оценки состояния госдолга и экономической безопасности государства — отношение объема госдолга к ВВП. Согласно Маастрихтскому договору (предусматривает трансформацию Европейского сообщества в экономический, валютный и политический союз, — прим. URA.RU), пороговое значение госдолга — 60% от годового значения ВВП. При этом низкая степень риска для экономики, если госдолг не превышает 30% ВВП. Средняя степень риска — 40% ВВП. По оценкам Счетной палаты РФ, объем госдолга России, по итогам 2022 года, составил 22,82 трлн рублей или 17,1% ВВП», — добавил Демин. Согласно проекту бюджета на 2024—2026 годы, исходя из прогнозируемого объема ВВП в размере 179 956 млрд. рублей и уровня инфляции, не превышающей 4,5 процента (декабрь 2024 года к декабрю 2023 года), утвердить верхний предел государственного внутреннего долга РФ на 1 января 2025 года свыше 26 млрд рублей. Верхний предел — 64 млрд долларов США или 57,6 млрд евро.