На челябинском участке трассы М-5 сняли все ограничения

Все ограничения движения на автодороге «М5 Урал» в Челябинской области сняты. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.
«Все ограничения движения сняты. На дорогах устраняются последствия снегопада. Движение по автодороге „М5 Урал“ рабочее», — заявили в пресс-службе ведомства.
В областном УГИБДД отметили, что обильные осадки в горнозаводской зоне к утру 1 декабря закончились. Температура воздуха составляет до -5 градусов.
Из-за снега, порывов ветра и гололеда в ночь на 1 декабря вводилось временное ограничение на участке федеральной трассы от Миасса до Башкирии. Проезд был запрещен пассажирским автобусам, маршрутным такси, фурам и легковым такси.
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