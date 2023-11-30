30 ноября 2023

На челябинском участке трассы М-5 сняли все ограничения

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога. Челябинск, силовики, трасса, патруль, м5, трафик, полиция, автотранспорт, гибдд, дпс, дорога
Движение стало рабочим спустя сутки Фото:

Все ограничения движения на автодороге «М5 Урал» в Челябинской области сняты. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.

«Все ограничения движения сняты. На дорогах устраняются последствия снегопада. Движение по автодороге „М5 Урал“ рабочее», — заявили в пресс-службе ведомства.

В областном УГИБДД отметили, что обильные осадки в горнозаводской зоне к утру 1 декабря закончились. Температура воздуха составляет до -5 градусов.

Из-за снега, порывов ветра и гололеда в ночь на 1 декабря вводилось временное ограничение на участке федеральной трассы от Миасса до Башкирии. Проезд был запрещен пассажирским автобусам, маршрутным такси, фурам и легковым такси.

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Все ограничения движения на автодороге «М5 Урал» в Челябинской области сняты. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону. «Все ограничения движения сняты. На дорогах устраняются последствия снегопада. Движение по автодороге „М5 Урал“ рабочее», — заявили в пресс-службе ведомства. В областном УГИБДД отметили, что обильные осадки в горнозаводской зоне к утру 1 декабря закончились. Температура воздуха составляет до -5 градусов. Из-за снега, порывов ветра и гололеда в ночь на 1 декабря вводилось временное ограничение на участке федеральной трассы от Миасса до Башкирии. Проезд был запрещен пассажирским автобусам, маршрутным такси, фурам и легковым такси.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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