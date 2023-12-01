Украинский политолог Карасев: ВСУ не пойдут на Крым по приказу Киева

01 декабря 2023 в 09:17 Размер текста - 17 +

У ВСУ нет возможностей для захвата Крыма, заявил Вадим Карасев Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ не смогут захватить Крым по приказу украинских властей, так как нехватка вооружения не позволит им это сделать. Такое заявление сделал директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев. «Когда власти Украины готовят военный план на Крым, но Залужный приходит и говорит, что нечем. Если некем — можно набрать, но нечем», — заявил Карасев в эфире youtube-канала Politeka. Он добавил, что возможность принятия такого приказа вызывает сомнения, поскольку политики не имеют понимания о сути конфликта. Карасев указал, что украинские власти просят политиков Киева гарантировать перспективу вступления в НАТО и подготовку армии в соответствии с этими стандартами. По мнению эксперта, для президента России Владимира Путина не столь важен нейтралитет Украины и отсутствие потенциальной угрозы со стороны НАТО. Россия стремится к обеспечению безопасности своих интересов и достижению политической стабильности в регионе, заключил Карасев. Бывший министр финансов и капитан ВСУ Владимир Омелян заявил, что украинцы не хотят отправляться на бой за захват Крыма и освобождение Донбасса. Он отметил, что не видит достаточного количества людей, готовых погибнуть в такой битве. Омелян также выразил мнение о том, что Украина могла бы приступить к переговорам с Россией, но только с условием вступления в НАТО и укрепления своей армии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВСУ не смогут захватить Крым по приказу украинских властей, так как нехватка вооружения не позволит им это сделать. Такое заявление сделал директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев. «Когда власти Украины готовят военный план на Крым, но Залужный приходит и говорит, что нечем. Если некем — можно набрать, но нечем», — заявил Карасев в эфире youtube-канала Politeka. Он добавил, что возможность принятия такого приказа вызывает сомнения, поскольку политики не имеют понимания о сути конфликта. Карасев указал, что украинские власти просят политиков Киева гарантировать перспективу вступления в НАТО и подготовку армии в соответствии с этими стандартами. По мнению эксперта, для президента России Владимира Путина не столь важен нейтралитет Украины и отсутствие потенциальной угрозы со стороны НАТО. Россия стремится к обеспечению безопасности своих интересов и достижению политической стабильности в регионе, заключил Карасев. Бывший министр финансов и капитан ВСУ Владимир Омелян заявил, что украинцы не хотят отправляться на бой за захват Крыма и освобождение Донбасса. Он отметил, что не видит достаточного количества людей, готовых погибнуть в такой битве. Омелян также выразил мнение о том, что Украина могла бы приступить к переговорам с Россией, но только с условием вступления в НАТО и укрепления своей армии.