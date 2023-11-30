В ЯНАО виновники смертельного пожара на месторождении получили приговор

Суд признал виновными мастера и старшего смены виновными в гибели людей на месторождении Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ЯНАО суд признал виновными в пожаре на Еты-Пуровском месторождении, в результате которого погибли три человека, мастера и бурильщика. Они нарушили технику безопасности и получили приговор, сообщает пресс-служба окружного следственного комитета СК РФ.

«В Пуровском районе мастер и бурильщик признаны виновными в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть трех человек. Приговором суда виновным назначены наказания в виде принудительных работ сроком 1 год 6 месяцев одному и 1 год 8 месяцев другому, с удержанием пяти процентов заработной платы в доход государства», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.

Пожар на месторождении произошел 31 мая 2022 года. По данным следствия, бурильщик, выполняющий обязанности старшего смены, не обеспечил герметизацию устья скважины, в результате чего при возобновлении работ утром, произошел выброс газа.

Один из рабочих погиб на месте, двое других получили тяжелые ожоги. По факту гибели 26-летнего бурильщика следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Позже стало известно, что два помощника бурильщика, получившие тяжелые ожоги, скончались в больнице.