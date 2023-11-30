Пермская галерея столкнулась с небывалым ажиотажем на финальные экскурсии

Билеты на финальные экскурсии по зданию Спасо-Преображенского собора, из которого выезжает Пермская художественная галерея, были раскуплены в один миг. Пермяки в соцсетях стали упрашивать организаторов провести еще ряд экскурсий, и музейщики сдались.
«Друзья, по многочисленным просьбам, мы проведем еще несколько экскурсий по зданию Спасо-Преображенского кафедрального собора в декабре! Они точно будут последними!» — объявили представители галереи в соцсетях.
Продажи на дополнительные экскурсии стартуют 4 декабря в 15:00. Действует ограничение по возрасту 14+. Всего будет восемь экскурсий. Ранее URA.RU рассказывало, что музей, который уже закрылся из-за переезда, решил провести несколько финальных экскурсий по помещениям собора под названием «Вспомнить все». Посетители попадут в бывшие служебные помещения, запасники и фонды.
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