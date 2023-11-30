30 ноября 2023

Пермская галерея столкнулась с небывалым ажиотажем на финальные экскурсии

Пермская галерея объявила о дополнительных экскурсиях в здании собора
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, кафедральный собор, галерея, виды перми
В следующий раз в Спасо-Преображенский собор можно будет попасть только на церковную службу Фото:

Билеты на финальные экскурсии по зданию Спасо-Преображенского собора, из которого выезжает Пермская художественная галерея, были раскуплены в один миг. Пермяки в соцсетях стали упрашивать организаторов провести еще ряд экскурсий, и музейщики сдались.

«Друзья, по многочисленным просьбам, мы проведем еще несколько экскурсий по зданию Спасо-Преображенского кафедрального собора в декабре! Они точно будут последними!» — объявили представители галереи в соцсетях.

Продажи на дополнительные экскурсии стартуют 4 декабря в 15:00. Действует ограничение по возрасту 14+. Всего будет восемь экскурсий. Ранее URA.RU рассказывало, что музей, который уже закрылся из-за переезда, решил провести несколько финальных экскурсий по помещениям собора под названием «Вспомнить все». Посетители попадут в бывшие служебные помещения, запасники и фонды.

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Билеты на финальные экскурсии по зданию Спасо-Преображенского собора, из которого выезжает Пермская художественная галерея, были раскуплены в один миг. Пермяки в соцсетях стали упрашивать организаторов провести еще ряд экскурсий, и музейщики сдались. «Друзья, по многочисленным просьбам, мы проведем еще несколько экскурсий по зданию Спасо-Преображенского кафедрального собора в декабре! Они точно будут последними!» — объявили представители галереи в соцсетях. Продажи на дополнительные экскурсии стартуют 4 декабря в 15:00. Действует ограничение по возрасту 14+. Всего будет восемь экскурсий. Ранее URA.RU рассказывало, что музей, который уже закрылся из-за переезда, решил провести несколько финальных экскурсий по помещениям собора под названием «Вспомнить все». Посетители попадут в бывшие служебные помещения, запасники и фонды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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