30 ноября 2023

Разборки в «Гринвиче», попавшие на видео, устроили вооруженные цыгане

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам очевидцев, у дебоширов были ножи (архивное фото) Фото:

Конфликт, случившийся накануне в «Гринвиче», затеяли представители цыганской диаспоры, которые с ножами и пистолетом напали на охрану торгового центра. Детали потасовки, попавшей на видео, URA.RU рассказал знакомый с ситуацией источник.

«Разборки в „Гринвиче“ устроили цыгане. Их дети подрались, охрана их задержала. Взрослые цыгане начали штурмом брать пункт охраны, в руках были ножи и даже пистолет», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, было задержано около 10 человек, включая детей. Нарушителей порядка доставили в ИВС. За комментарием корреспондент обратился в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации не поступил.

Конфликт в «Гринвиче» произошел накануне. Охране пришлось усмирять дебоширов кулаками — этот момент очевидцы сняли на видео. Немногим ранее в этом же торговом центре был другой инцидент. Двое товарищей — уроженцев Азербайджана — устроили перестрелку, не поделив место в проходе.

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Конфликт, случившийся накануне в «Гринвиче», затеяли представители цыганской диаспоры, которые с ножами и пистолетом напали на охрану торгового центра. Детали потасовки, попавшей на видео, URA.RU рассказал знакомый с ситуацией источник. «Разборки в „Гринвиче“ устроили цыгане. Их дети подрались, охрана их задержала. Взрослые цыгане начали штурмом брать пункт охраны, в руках были ножи и даже пистолет», — рассказал собеседник агентства. По его словам, было задержано около 10 человек, включая детей. Нарушителей порядка доставили в ИВС. За комментарием корреспондент обратился в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации не поступил. Конфликт в «Гринвиче» произошел накануне. Охране пришлось усмирять дебоширов кулаками — этот момент очевидцы сняли на видео. Немногим ранее в этом же торговом центре был другой инцидент. Двое товарищей — уроженцев Азербайджана — устроили перестрелку, не поделив место в проходе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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