Разборки в «Гринвиче», попавшие на видео, устроили вооруженные цыгане

01 декабря 2023 в 11:12 Размер текста - 17 +

По словам очевидцев, у дебоширов были ножи (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Конфликт, случившийся накануне в «Гринвиче», затеяли представители цыганской диаспоры, которые с ножами и пистолетом напали на охрану торгового центра. Детали потасовки, попавшей на видео, URA.RU рассказал знакомый с ситуацией источник. «Разборки в „Гринвиче“ устроили цыгане. Их дети подрались, охрана их задержала. Взрослые цыгане начали штурмом брать пункт охраны, в руках были ножи и даже пистолет», — рассказал собеседник агентства. По его словам, было задержано около 10 человек, включая детей. Нарушителей порядка доставили в ИВС. За комментарием корреспондент обратился в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации не поступил. Конфликт в «Гринвиче» произошел накануне. Охране пришлось усмирять дебоширов кулаками — этот момент очевидцы сняли на видео. Немногим ранее в этом же торговом центре был другой инцидент. Двое товарищей — уроженцев Азербайджана — устроили перестрелку, не поделив место в проходе.

Конфликт, случившийся накануне в «Гринвиче», затеяли представители цыганской диаспоры, которые с ножами и пистолетом напали на охрану торгового центра. Детали потасовки, попавшей на видео, URA.RU рассказал знакомый с ситуацией источник. «Разборки в „Гринвиче“ устроили цыгане. Их дети подрались, охрана их задержала. Взрослые цыгане начали штурмом брать пункт охраны, в руках были ножи и даже пистолет», — рассказал собеседник агентства. По его словам, было задержано около 10 человек, включая детей. Нарушителей порядка доставили в ИВС. За комментарием корреспондент обратился в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации не поступил. Конфликт в «Гринвиче» произошел накануне. Охране пришлось усмирять дебоширов кулаками — этот момент очевидцы сняли на видео. Немногим ранее в этом же торговом центре был другой инцидент. Двое товарищей — уроженцев Азербайджана — устроили перестрелку, не поделив место в проходе.