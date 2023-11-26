Стрелявшими в ТЦ «Гринвич» оказались друзья — уроженцы Азербайджана

Выстрелы прозвучали вечером в воскресенье, когда в ТЦ было много людей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стрелявшими в торговом центре «Гринвич» в Екатеринбурге оказались уроженцы Азербайджана — Гусейн Аллахвердиев и Рази Халилов. Ранее мужчины были товарищами, но поссорились из-за мелочи. Об этом URA.RU рассказали сразу два источника — в силовых структурах и окружении задержанных.

«Участники перестрелки — Гусейн Аллахвердиев и Рази Халилов, уроженцы Азербайджана. Они знакомы между собой, даже были товарищами. Гусейн — отличный спортсмен. О Рази известно, что он является зятем очень влиятельного человека в Екатеринбурге», — сказал один собеседник агентства.

Другой, который знаком с одним из участников перестрелки, добавил, что Гусейн и ранее проявлял себя как вспыльчивый человек. «По молодости он любил вызывать оппонентов на стрелки и устраивать разборки», — добавил собеседник.

Перестрелка в «Гринвиче» произошла вечером 26 ноября, когда в торговом центре было много народа. По предварительной версии, двое отдыхавших в кафе не поделили место в коридоре, после чего завязался конфликт, переросший в стрельбу.

На данный момент оба задержаны и находятся в изоляторе. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».