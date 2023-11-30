В Тюмени участников банды подростков отправили в психбольницу

Подростки понесут положенное законом наказание (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени двум подросткам, ранее задержанным в составе банды, провели обследование и оказывают лечение в специализированном медучреждении. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

«Ранее в Тюмени были задержаны четверо несовершеннолетних, совершивших правонарушение в магазине „ЖизньМарт“. Двое из них направлены в специализированное медучреждение», — рассказали URA.RU в пресс-службе региональной полиции.

Еще один задержанный привлечен к административной ответственности за мелкое хищение. По другому мальчику решается вопрос о направлении его в специализированное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Родители двух задержанных наказаны за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

«Дети, которых обследуют в Винзилях, ранее уже получали специализированную медпомощь. В таких ситуациях справится с подростками довольно сложно в силу объективных причин, однако в этом случае органы полиции и по делам несовершеннолетних сработали качественно и оперативно. Более того, по отзывам знакомых этих семей, их случай стал наукой и для других ребят, которые также проявляют признаки незаконопослушного поведения», — рассказал URA.RU источник, близкий к семьям задержанных.

Как ранее писало URA.RU, банду агрессивных подростков задержали 29 ноября. Мальчикам от 13 до 16 лет. Дети промышляли тем, что воровали продукты в «ЖизньМарте». В соцсетях размещено несколько видео на которых, предположительно, эти же несовершеннолетние нарушают закон и в других торговых точках. Их причастность к данным действиям сейчас проверяется.