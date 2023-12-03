Минфин отказался давать нефтяникам ХМАО налоговые льготы

04 декабря 2023 в 11:06 Размер текста - 17 +

Минфин считает, что введение НДД для ряда новых месторождений ХМАО сократит налоговые поступления в бюджет Фото: Алексей Андронов © URA.RU Минфин РФ отказался переводить месторождения ХМАО на льготную систему налогообложения. «Коммерсант» сообщил, что Министерство отклонило идею, поскольку введение ННД приведет к сокращению налоговых поступлений в бюджет. «Минфин отверг предложения нефтяных компаний по переводу новых участков в Западной Сибири с обычной системы налогообложения на налог на дополнительный доход (НДД). Существует вероятность вытеснения текущей добычи нефти, в отношении которой применяется НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) без льгот, за счет объемов добычи нефти, к которым применяется льготный режим налогообложения, что приведет к сокращению запланированных доходов бюджета», — указано в публикации «Ъ». Преимущество НДД в том, что налог зависит не от объемов добычи (как при НДПИ), а от выручки, уменьшенной на сумму затрат, что делает разработку месторождения более рентабельной. Перевести 70 участков недр ХМАО на выгодную систему налогообложения предложила губернатор Югры Наталья Комарова на совещании, посвященном повышению экономической и технологической эффективности нефтегазовой отрасли. Глава региона говорила о новых месторождениях с небольшой выработанностью, где планируется добывать порядка 50 млн тонн нефти в год. В Минфине ответили, что готовы рассмотреть идеи по стимулированию нефтяной отрасли с 2027 года, поскольку в настоящее время в стране нет тенденции к снижению добычи нефти. Ранее URA.RU писало, что нефтяные компании ХМАО рискуют лишиться налоговых льгот. Минфин планирует перенести сроки введения 20-процентного вычета из НДПИ для выработанных месторождений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Минфин РФ отказался переводить месторождения ХМАО на льготную систему налогообложения. «Коммерсант» сообщил, что Министерство отклонило идею, поскольку введение ННД приведет к сокращению налоговых поступлений в бюджет. «Минфин отверг предложения нефтяных компаний по переводу новых участков в Западной Сибири с обычной системы налогообложения на налог на дополнительный доход (НДД). Существует вероятность вытеснения текущей добычи нефти, в отношении которой применяется НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) без льгот, за счет объемов добычи нефти, к которым применяется льготный режим налогообложения, что приведет к сокращению запланированных доходов бюджета», — указано в публикации «Ъ». Преимущество НДД в том, что налог зависит не от объемов добычи (как при НДПИ), а от выручки, уменьшенной на сумму затрат, что делает разработку месторождения более рентабельной. Перевести 70 участков недр ХМАО на выгодную систему налогообложения предложила губернатор Югры Наталья Комарова на совещании, посвященном повышению экономической и технологической эффективности нефтегазовой отрасли. Глава региона говорила о новых месторождениях с небольшой выработанностью, где планируется добывать порядка 50 млн тонн нефти в год. В Минфине ответили, что готовы рассмотреть идеи по стимулированию нефтяной отрасли с 2027 года, поскольку в настоящее время в стране нет тенденции к снижению добычи нефти. Ранее URA.RU писало, что нефтяные компании ХМАО рискуют лишиться налоговых льгот. Минфин планирует перенести сроки введения 20-процентного вычета из НДПИ для выработанных месторождений.