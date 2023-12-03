Минфин отказался давать нефтяникам ХМАО налоговые льготы

Минфин РФ отказался переводить месторождения ХМАО на льготную систему налогообложения. «Коммерсант» сообщил, что Министерство отклонило идею, поскольку введение ННД приведет к сокращению налоговых поступлений в бюджет.
«Минфин отверг предложения нефтяных компаний по переводу новых участков в Западной Сибири с обычной системы налогообложения на налог на дополнительный доход (НДД). Существует вероятность вытеснения текущей добычи нефти, в отношении которой применяется НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) без льгот, за счет объемов добычи нефти, к которым применяется льготный режим налогообложения, что приведет к сокращению запланированных доходов бюджета», — указано в публикации «Ъ».
Преимущество НДД в том, что налог зависит не от объемов добычи (как при НДПИ), а от выручки, уменьшенной на сумму затрат, что делает разработку месторождения более рентабельной. Перевести 70 участков недр ХМАО на выгодную систему налогообложения предложила губернатор Югры Наталья Комарова на совещании, посвященном повышению экономической и технологической эффективности нефтегазовой отрасли. Глава региона говорила о новых месторождениях с небольшой выработанностью, где планируется добывать порядка 50 млн тонн нефти в год. В Минфине ответили, что готовы рассмотреть идеи по стимулированию нефтяной отрасли с 2027 года, поскольку в настоящее время в стране нет тенденции к снижению добычи нефти.
Ранее URA.RU писало, что нефтяные компании ХМАО рискуют лишиться налоговых льгот. Минфин планирует перенести сроки введения 20-процентного вычета из НДПИ для выработанных месторождений.
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