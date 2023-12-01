Правительство РФ поддержит развитие сельских территорий

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Божественная литургия в храме Архангела Михаила села Новоипатово. Свердловская область, снег, деревня, поселок, село, жизнь в деревне, село новоипатово
В правительстве отметили, что принятые меры позволят ускорить реализацию инфраструктурных проектов Фото:

Правительство РФ выделило дополнительное финансирование на комплексное развитие сельских территорий. Это позволит построить новые объекты в сфере культуры и образования, обновить инженерные коммуникации, а также обеспечить жителей села жильем. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Информация опубликована на сайте кабмина.

«За счет перераспределения бюджетных средств 44 региона получат более 850 млн рублей. Эти средства пойдут, в том числе на социальные выплаты для приобретения жилья», — рассказали в правительстве. Согласно опубликованной информации, принятые меры позволят более 300 семьям, проживающим в сельской местности, улучшить свои жилищные условия.

Дополнительно будут направлены 654,2 млн рублей на комплексное развитие сельских территорий. «За счет этих средств будут закончены два проекта — в Чечне и Татарстане, где появятся новые объекты образования и культуры, а также обновленные инженерные коммуникации», — говорится в сообщении. Дополнительное финансирование также позволит ускорить реализацию аналогичных проектов еще в шести регионах.

Ранее правительство выделило более 245 млн рублей на единовременные выплаты медработникам в 16 регионах РФ. Эта мера поспособствует решению проблемы дефицита кадров в сельской местности и отдаленных территориях.

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Правительство РФ выделило дополнительное финансирование на комплексное развитие сельских территорий. Это позволит построить новые объекты в сфере культуры и образования, обновить инженерные коммуникации, а также обеспечить жителей села жильем. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Информация опубликована на сайте кабмина. «За счет перераспределения бюджетных средств 44 региона получат более 850 млн рублей. Эти средства пойдут, в том числе на социальные выплаты для приобретения жилья», — рассказали в правительстве. Согласно опубликованной информации, принятые меры позволят более 300 семьям, проживающим в сельской местности, улучшить свои жилищные условия. Дополнительно будут направлены 654,2 млн рублей на комплексное развитие сельских территорий. «За счет этих средств будут закончены два проекта — в Чечне и Татарстане, где появятся новые объекты образования и культуры, а также обновленные инженерные коммуникации», — говорится в сообщении. Дополнительное финансирование также позволит ускорить реализацию аналогичных проектов еще в шести регионах. Ранее правительство выделило более 245 млн рублей на единовременные выплаты медработникам в 16 регионах РФ. Эта мера поспособствует решению проблемы дефицита кадров в сельской местности и отдаленных территориях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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