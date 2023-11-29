Правительство РФ поддержит сельскую медицину

29 ноября 2023 в 13:29 Размер текста - 17 +

Власти дополнительно профинансируют материальную поддержку медработников в сельской местности Фото: Денис Моргунов © URA.RU Для ряда регионов России будут выделены дополнительные средства на единовременные выплаты медицинским работникам за работу в небольших городах, поселках городского типа и сельской местности. На эти цели правительство выделит более 245 млн рублей. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Как сообщили на официальном сайте правительства, финансирование получат 16 регионов: Башкирия, Калмыкия, Карелия, Кабардино-Балкарская Республика, Пермский и Приморский края, а также Архангельская, Кировская, Костромская, Мурманская, Псковская, Самарская, Сахалинская, Тамбовская, Ульяновская и Ярославская области. Согласно опубликованной информации, принятые меры поспособствуют решению проблемы дефицита медицинских работников в сельской местности и отдаленных районах. Компенсации предоставляются в рамках действующих программ «Земский фельдшер» и «Земский доктор». Врачи могут получить 1 млн рублей, а акушерки, фельдшеры и медсестры — по 500 тыс. рублей. Выплаты, при условии расположения места работы на отдаленных территориях, увеличиваются на 1,5 млн и 750 тыс. рублей соответственно. Для Крайнего Севера, Дальнего Востока и регионов Арктической зоны компенсации увеличиваются до 2 млн и 1 млн рублей соответственно. «Условием получения выплаты не является обязательный переезд в сельскую местность», — отметили в правительстве. На получение выплат могут рассчитывать выпускники медицинских вузов и колледжей, которые вернулись работать по месту регистрации. Чтобы получить компенсацию, медработникам необходимо подписать договор с лечебным учреждением. При этом необходимо отработать там не менее пяти лет. Ранее Мишустин рассказал о расширении программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». По его словам, принятые меры позволят увеличить доступность медпомощи на селе, в труднодоступных и отдаленных территориях РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для ряда регионов России будут выделены дополнительные средства на единовременные выплаты медицинским работникам за работу в небольших городах, поселках городского типа и сельской местности. На эти цели правительство выделит более 245 млн рублей. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Как сообщили на официальном сайте правительства, финансирование получат 16 регионов: Башкирия, Калмыкия, Карелия, Кабардино-Балкарская Республика, Пермский и Приморский края, а также Архангельская, Кировская, Костромская, Мурманская, Псковская, Самарская, Сахалинская, Тамбовская, Ульяновская и Ярославская области. Согласно опубликованной информации, принятые меры поспособствуют решению проблемы дефицита медицинских работников в сельской местности и отдаленных районах. Компенсации предоставляются в рамках действующих программ «Земский фельдшер» и «Земский доктор». Врачи могут получить 1 млн рублей, а акушерки, фельдшеры и медсестры — по 500 тыс. рублей. Выплаты, при условии расположения места работы на отдаленных территориях, увеличиваются на 1,5 млн и 750 тыс. рублей соответственно. Для Крайнего Севера, Дальнего Востока и регионов Арктической зоны компенсации увеличиваются до 2 млн и 1 млн рублей соответственно. «Условием получения выплаты не является обязательный переезд в сельскую местность», — отметили в правительстве. На получение выплат могут рассчитывать выпускники медицинских вузов и колледжей, которые вернулись работать по месту регистрации. Чтобы получить компенсацию, медработникам необходимо подписать договор с лечебным учреждением. При этом необходимо отработать там не менее пяти лет. Ранее Мишустин рассказал о расширении программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». По его словам, принятые меры позволят увеличить доступность медпомощи на селе, в труднодоступных и отдаленных территориях РФ.