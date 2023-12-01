Блинкен сбежал из Израиля через пару минут после возобновления боев

Государственный секретарь США улетел в ОАЭ через пару минут после начала обстрелов
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Государственный секретарь США Энтони Блинкен покинул Израиль, как только возобновились боевые действия. Об этом заявили в прямом эфире израильского телевидения.
«Через несколько минут после возобновления боевых действий Блинкен завершил визит в Израиль. Он вылетел в Объединенные Арабские Эмираты», — сообщили на канале Kan.
Ранее URA.RU сообщало, что 21 ноября Израиль и ХАМАС согласовали четырехдневное перемирие для обмена заложниками. Пауза продлевалась несколько раз, но сегодня Израиль возобновил боевые действия в Газе.
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