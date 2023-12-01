Армия и оружие Блинкен сбежал из Израиля через пару минут после возобновления боев 01 декабря 2023 в 12:46 Размер текста - 17 + Государственный секретарь США улетел в ОАЭ через пару минут после начала обстрелов Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Государственный секретарь США Энтони Блинкен покинул Израиль, как только возобновились боевые действия. Об этом заявили в прямом эфире израильского телевидения. «Через несколько минут после возобновления боевых действий Блинкен завершил визит в Израиль. Он вылетел в Объединенные Арабские Эмираты», — сообщили на канале Kan. Ранее URA.RU сообщало, что 21 ноября Израиль и ХАМАС согласовали четырехдневное перемирие для обмена заложниками. Пауза продлевалась несколько раз, но сегодня Израиль возобновил боевые действия в Газе. Государственный секретарь США Энтони Блинкен покинул Израиль, как только возобновились боевые действия. Об этом заявили в прямом эфире израильского телевидения. «Через несколько минут после возобновления боевых действий Блинкен завершил визит в Израиль. Он вылетел в Объединенные Арабские Эмираты», — сообщили на канале Kan. Ранее URA.RU сообщало, что 21 ноября Израиль и ХАМАС согласовали четырехдневное перемирие для обмена заложниками. Пауза продлевалась несколько раз, но сегодня Израиль возобновил боевые действия в Газе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям