Блинкен сбежал из Израиля через пару минут после возобновления боев

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Президент США. stock, Энтони Блинкен, stock
Государственный секретарь США улетел в ОАЭ через пару минут после начала обстрелов Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Государственный секретарь США Энтони Блинкен покинул Израиль, как только возобновились боевые действия. Об этом заявили в прямом эфире израильского телевидения.

«Через несколько минут после возобновления боевых действий Блинкен завершил визит в Израиль. Он вылетел в Объединенные Арабские Эмираты», — сообщили на канале Kan.

Ранее URA.RU сообщало, что 21 ноября Израиль и ХАМАС согласовали четырехдневное перемирие для обмена заложниками. Пауза продлевалась несколько раз, но сегодня Израиль возобновил боевые действия в Газе.

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен покинул Израиль, как только возобновились боевые действия. Об этом заявили в прямом эфире израильского телевидения. «Через несколько минут после возобновления боевых действий Блинкен завершил визит в Израиль. Он вылетел в Объединенные Арабские Эмираты», — сообщили на канале Kan. Ранее URA.RU сообщало, что 21 ноября Израиль и ХАМАС согласовали четырехдневное перемирие для обмена заложниками. Пауза продлевалась несколько раз, но сегодня Израиль возобновил боевые действия в Газе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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