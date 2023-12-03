03 декабря 2023
02 декабря 2023

Суд заставил «Курганмашзавод» выплатить более 2 млн рублей по иску профсоюза

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод КМЗ. Курган, кмз, завод кмз, проходная кмз
Курганский военный завод заплатит более 2 млн по суду Фото:

Профсоюзная организация Курганского машиностроительного завода обратилась в суд с иском к оборонному предприятию. Работникам профсоюза завод не выплачивал положенную премию. Деньги в размере 2,4 млн с предприятия получилось взыскать только через суд, информирует система ГАС «Правосудие».

«Установлена ежемесячная выплата премий выборным и штатным работникам профкома <…> Условия соглашений и коллективных договоров ответчиком не исполнялись», — сообщается в материалах судебного дела. За три с половиной года «Курганмашзавод» не выплатил профсоюзным работникам более 2,4 млн рублей.

Ежемесячные выплаты прекратились в 2019 году. При этом они были предусмотрены в соглашениях и коллективных договорах. Профсоюз просил взыскать невыплаченную сумму и проценты по ней.

Представители завода не были согласны с требованиями. Они считали, что выплата премий носит рекомендательный характер. Соглашения о премии, подписанное главой профсоюза и исполнительным директором, свидетельствуют об обратном. Суд постановил, что документы не содержат условий по невыплате премий, а определяют их размер и подлежат выполнению.

Разрешая спор в пользу профсоюза, суд постановил взыскать с курганского машзавода 2 млн 460 тысяч. Также предприятие оплатит судебную госпошлину.

Ранее URA.RU сообщало, что в октябре 2022 года профсоюз КМЗ подал иск к заводу. Члены профкома просили взыскать образовавшуюся задолженность.

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Профсоюзная организация Курганского машиностроительного завода обратилась в суд с иском к оборонному предприятию. Работникам профсоюза завод не выплачивал положенную премию. Деньги в размере 2,4 млн с предприятия получилось взыскать только через суд, информирует система ГАС «Правосудие». «Установлена ежемесячная выплата премий выборным и штатным работникам профкома <…> Условия соглашений и коллективных договоров ответчиком не исполнялись», — сообщается в материалах судебного дела. За три с половиной года «Курганмашзавод» не выплатил профсоюзным работникам более 2,4 млн рублей. Ежемесячные выплаты прекратились в 2019 году. При этом они были предусмотрены в соглашениях и коллективных договорах. Профсоюз просил взыскать невыплаченную сумму и проценты по ней. Представители завода не были согласны с требованиями. Они считали, что выплата премий носит рекомендательный характер. Соглашения о премии, подписанное главой профсоюза и исполнительным директором, свидетельствуют об обратном. Суд постановил, что документы не содержат условий по невыплате премий, а определяют их размер и подлежат выполнению. Разрешая спор в пользу профсоюза, суд постановил взыскать с курганского машзавода 2 млн 460 тысяч. Также предприятие оплатит судебную госпошлину. Ранее URA.RU сообщало, что в октябре 2022 года профсоюз КМЗ подал иск к заводу. Члены профкома просили взыскать образовавшуюся задолженность.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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