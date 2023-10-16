Суд прекратил процесс по иску Газпромбанка к холдингу челябинского олигарха

16 октября 2023 в 18:42 Размер текста - 17 +

Суд в Москве прекратил рассмотрение дела по иску Газпромбанка к холдингу Игоря Зюзина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Суд прекратил процесс по иску Газпромбанка к холдингу «Мечел» олигарха из Челябинска Игоря Зюзина. Это следует из картотеки арбитражных дел. «Определение о прекращении производства по делу. Дело рассматривается в закрытом судебном заседании», — отмечено на сайте Арбитражного суда Москвы. О том, что стороны решили помириться, стало известно в конце сентября. Согласно подписанному мировому соглашению, холдинг получил двухлетнюю рассрочку по долгу в сумме 11,9 млрд рублей. Долг будет конвертирован рубли, а часть обязательств прощена. В суде Челябинской области продолжается рассмотрение дела в части признания обязанной стронной и обращения взыскания на здание заводоуправления ЧМК, выступающего соответчиком по иску. Ближайшее заседание назначено на декабрь. Газпромбанк подал в суд, поскольку профинансировал кредит, оформленный у французского конгломерата BNP Paribas S.A. Транш был направлен ЧМК, а поручителем выступил «Мечел». В июле ответчики спор проиграли, но подали апелляционную жалобу.

Суд прекратил процесс по иску Газпромбанка к холдингу «Мечел» олигарха из Челябинска Игоря Зюзина. Это следует из картотеки арбитражных дел. «Определение о прекращении производства по делу. Дело рассматривается в закрытом судебном заседании», — отмечено на сайте Арбитражного суда Москвы. О том, что стороны решили помириться, стало известно в конце сентября. Согласно подписанному мировому соглашению, холдинг получил двухлетнюю рассрочку по долгу в сумме 11,9 млрд рублей. Долг будет конвертирован рубли, а часть обязательств прощена. В суде Челябинской области продолжается рассмотрение дела в части признания обязанной стронной и обращения взыскания на здание заводоуправления ЧМК, выступающего соответчиком по иску. Ближайшее заседание назначено на декабрь. Газпромбанк подал в суд, поскольку профинансировал кредит, оформленный у французского конгломерата BNP Paribas S.A. Транш был направлен ЧМК, а поручителем выступил «Мечел». В июле ответчики спор проиграли, но подали апелляционную жалобу.