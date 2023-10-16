Суд прекратил процесс по иску Газпромбанка к холдингу челябинского олигарха

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, приговор, фемида, закон, наказание, преступление, правосудие, суд
Суд в Москве прекратил рассмотрение дела по иску Газпромбанка к холдингу Игоря Зюзина Фото:

Суд прекратил процесс по иску Газпромбанка к холдингу «Мечел» олигарха из Челябинска Игоря Зюзина. Это следует из картотеки арбитражных дел.

«Определение о прекращении производства по делу. Дело рассматривается в закрытом судебном заседании», — отмечено на сайте Арбитражного суда Москвы.

О том, что стороны решили помириться, стало известно в конце сентября. Согласно подписанному мировому соглашению, холдинг получил двухлетнюю рассрочку по долгу в сумме 11,9 млрд рублей. Долг будет конвертирован рубли, а часть обязательств прощена.

В суде Челябинской области продолжается рассмотрение дела в части признания обязанной стронной и обращения взыскания на здание заводоуправления ЧМК, выступающего соответчиком по иску. Ближайшее заседание назначено на декабрь.

Газпромбанк подал в суд, поскольку профинансировал кредит, оформленный у французского конгломерата BNP Paribas S.A. Транш был направлен ЧМК, а поручителем выступил «Мечел». В июле ответчики спор проиграли, но подали апелляционную жалобу.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Суд прекратил процесс по иску Газпромбанка к холдингу «Мечел» олигарха из Челябинска Игоря Зюзина. Это следует из картотеки арбитражных дел. «Определение о прекращении производства по делу. Дело рассматривается в закрытом судебном заседании», — отмечено на сайте Арбитражного суда Москвы. О том, что стороны решили помириться, стало известно в конце сентября. Согласно подписанному мировому соглашению, холдинг получил двухлетнюю рассрочку по долгу в сумме 11,9 млрд рублей. Долг будет конвертирован рубли, а часть обязательств прощена. В суде Челябинской области продолжается рассмотрение дела в части признания обязанной стронной и обращения взыскания на здание заводоуправления ЧМК, выступающего соответчиком по иску. Ближайшее заседание назначено на декабрь. Газпромбанк подал в суд, поскольку профинансировал кредит, оформленный у французского конгломерата BNP Paribas S.A. Транш был направлен ЧМК, а поручителем выступил «Мечел». В июле ответчики спор проиграли, но подали апелляционную жалобу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...