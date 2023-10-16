Суд прекратил процесс по иску Газпромбанка к холдингу челябинского олигарха

Суд прекратил процесс по иску Газпромбанка к холдингу «Мечел» олигарха из Челябинска Игоря Зюзина. Это следует из картотеки арбитражных дел.
«Определение о прекращении производства по делу. Дело рассматривается в закрытом судебном заседании», — отмечено на сайте Арбитражного суда Москвы.
О том, что стороны решили помириться, стало известно в конце сентября. Согласно подписанному мировому соглашению, холдинг получил двухлетнюю рассрочку по долгу в сумме 11,9 млрд рублей. Долг будет конвертирован рубли, а часть обязательств прощена.
В суде Челябинской области продолжается рассмотрение дела в части признания обязанной стронной и обращения взыскания на здание заводоуправления ЧМК, выступающего соответчиком по иску. Ближайшее заседание назначено на декабрь.
Газпромбанк подал в суд, поскольку профинансировал кредит, оформленный у французского конгломерата BNP Paribas S.A. Транш был направлен ЧМК, а поручителем выступил «Мечел». В июле ответчики спор проиграли, но подали апелляционную жалобу.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.