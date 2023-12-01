Происшествия В пожаре на рынке «Садовод» в Москве пострадал человек 01 декабря 2023 в 14:37 Размер текста - 17 + Пожар начался на знаменитом рынке «Садовод» (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Продавец пострадал в результате пожара на вещевом рынке «Садово» в Москве. Мужчина пытался спасти свой товар. «Как минимум один человек пострадал в пожаре на рынке „Садовод“. Это продавец, который пытался спасти свой товар и надышался дымом. Его госпитализировали», — передает Mash. По данным издания, пламя распространяется по рынку, в том числе на верхних этажах. Прошла эвакуация людей. Продавец пострадал в результате пожара на вещевом рынке «Садово» в Москве. Мужчина пытался спасти свой товар. «Как минимум один человек пострадал в пожаре на рынке „Садовод“. Это продавец, который пытался спасти свой товар и надышался дымом. Его госпитализировали», — передает Mash. По данным издания, пламя распространяется по рынку, в том числе на верхних этажах. Прошла эвакуация людей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям