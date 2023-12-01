В пожаре на рынке «Садовод» в Москве пострадал человек

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Пожар на складах. Екатеринбург, мчс, пожар, склад, тушение огня, пожарный
Пожар начался на знаменитом рынке «Садовод» (архивное фото) Фото:

Продавец пострадал в результате пожара на вещевом рынке «Садово» в Москве. Мужчина пытался спасти свой товар.

«Как минимум один человек пострадал в пожаре на рынке „Садовод“. Это продавец, который пытался спасти свой товар и надышался дымом. Его госпитализировали», — передает Mash.

По данным издания, пламя распространяется по рынку, в том числе на верхних этажах. Прошла эвакуация людей.

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Продавец пострадал в результате пожара на вещевом рынке «Садово» в Москве. Мужчина пытался спасти свой товар. «Как минимум один человек пострадал в пожаре на рынке „Садовод“. Это продавец, который пытался спасти свой товар и надышался дымом. Его госпитализировали», — передает Mash. По данным издания, пламя распространяется по рынку, в том числе на верхних этажах. Прошла эвакуация людей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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