В пожаре на рынке «Садовод» в Москве пострадал человек

Пожар начался на знаменитом рынке «Садовод» (архивное фото)
Продавец пострадал в результате пожара на вещевом рынке «Садово» в Москве. Мужчина пытался спасти свой товар.
«Как минимум один человек пострадал в пожаре на рынке „Садовод“. Это продавец, который пытался спасти свой товар и надышался дымом. Его госпитализировали», — передает Mash.
По данным издания, пламя распространяется по рынку, в том числе на верхних этажах. Прошла эвакуация людей.
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