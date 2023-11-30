Полпред Якушев наградил тюменскую учительницу

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев вручил благодарность учительнице из Тюмени Светлане Боярской. Об этом сообщили URA.RU в уральском полпредстве.
«Благодарность полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе получила Боярская Светлана Владимировна, учитель средней общеобразовательной школы №15 города Тюмени (Тюменская область)», — сообщили в полпредстве. Подобную благодарность, а также почетное звание «Народный учитель РФ» получили педагоги и из других регионов УрФО.
Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин присвоил почетное звание сотруднику компании «Мостострой-11». Также еще одного работника организации наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
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