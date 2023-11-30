30 ноября 2023

Полпред Якушев наградил тюменскую учительницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Форум 100+. Екатеринбург, якушев владимир
Благодарность полпреда Якушева получила учительница школы №15 Фото:

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев вручил благодарность учительнице из Тюмени Светлане Боярской. Об этом сообщили URA.RU в уральском полпредстве.

«Благодарность полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе получила Боярская Светлана Владимировна, учитель средней общеобразовательной школы №15 города Тюмени (Тюменская область)», — сообщили в полпредстве. Подобную благодарность, а также почетное звание «Народный учитель РФ» получили педагоги и из других регионов УрФО.

Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин присвоил почетное звание сотруднику компании «Мостострой-11». Также еще одного работника организации наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

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Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев вручил благодарность учительнице из Тюмени Светлане Боярской. Об этом сообщили URA.RU в уральском полпредстве. «Благодарность полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе получила Боярская Светлана Владимировна, учитель средней общеобразовательной школы №15 города Тюмени (Тюменская область)», — сообщили в полпредстве. Подобную благодарность, а также почетное звание «Народный учитель РФ» получили педагоги и из других регионов УрФО. Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин присвоил почетное звание сотруднику компании «Мостострой-11». Также еще одного работника организации наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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