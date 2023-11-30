30 ноября 2023

В тюменском СПИД-центре назначили нового главврача

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Семенюк начнет курировать работу центра с 1 декабря Фото:

Новым главным врачом областного Центра профилактики и борьбы со СПИД стала Евгения Семенюк. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения региона. Ранее эту должность занимал Владимир Романов.

«Во Всемирный день борьбы со СПИД,1 декабря, к работе приступила новый руководитель ГБУЗ ТО „Центр профилактики и борьбы со СПИД“ Евгения Николаевна Семенюк», — сообщает ведомство. Семенюк пришла на эту должность на смену Владимиру Романову, который возглавил станцию скорой медицинской помощи.

Евгения Семенюк более двух лет возглавляла моноинфекционный госпиталь. Позже работала заместителем главного врача Областной инфекционной клинической больницы.

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Новым главным врачом областного Центра профилактики и борьбы со СПИД стала Евгения Семенюк. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения региона. Ранее эту должность занимал Владимир Романов. «Во Всемирный день борьбы со СПИД,1 декабря, к работе приступила новый руководитель ГБУЗ ТО „Центр профилактики и борьбы со СПИД“ Евгения Николаевна Семенюк», — сообщает ведомство. Семенюк пришла на эту должность на смену Владимиру Романову, который возглавил станцию скорой медицинской помощи. Евгения Семенюк более двух лет возглавляла моноинфекционный госпиталь. Позже работала заместителем главного врача Областной инфекционной клинической больницы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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