Шойгу: армия РФ расширяет зоны контроля СВО на всех направлениях

01 декабря 2023 в 14:54 Размер текста - 17 +

ВС РФ расширяют зону контроля на СВО, заявил Сергей Шойгу Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ расширяют зону контроля на СВО на всех направлениях. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. «Наши военнослужащие действуют грамотно и решительно, занимают более выгодное положение, расширяют зоны контроля на всех направлениях», — передает слова Шойгу РИА Новости. Он добавил, что особо отличились в боевых действиях 810-я бригада морской пехоты, 150-я мотострелковая дивизия, а также 4-я, 15-я, 114-я и 123-я мотострелковая бригада. Ранее Шойгу отмечал рост объемов поставок беспилотных летательных аппаратов российским войскам с начала СВО. По сравнению с началом прошлого года основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения выросли почти в пять раз, беспилотных летательных аппаратов — в 16 раз.

ВС РФ расширяют зону контроля на СВО на всех направлениях. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. «Наши военнослужащие действуют грамотно и решительно, занимают более выгодное положение, расширяют зоны контроля на всех направлениях», — передает слова Шойгу РИА Новости. Он добавил, что особо отличились в боевых действиях 810-я бригада морской пехоты, 150-я мотострелковая дивизия, а также 4-я, 15-я, 114-я и 123-я мотострелковая бригада. Ранее Шойгу отмечал рост объемов поставок беспилотных летательных аппаратов российским войскам с начала СВО. По сравнению с началом прошлого года основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения выросли почти в пять раз, беспилотных летательных аппаратов — в 16 раз.