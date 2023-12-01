Шойгу: армия РФ расширяет зоны контроля СВО на всех направлениях

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ВС РФ расширяют зону контроля на СВО, заявил Сергей Шойгу Фото:
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ВС РФ расширяют зону контроля на СВО на всех направлениях. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Наши военнослужащие действуют грамотно и решительно, занимают более выгодное положение, расширяют зоны контроля на всех направлениях», — передает слова Шойгу РИА Новости. Он добавил, что особо отличились в боевых действиях 810-я бригада морской пехоты, 150-я мотострелковая дивизия, а также 4-я, 15-я, 114-я и 123-я мотострелковая бригада.

Ранее Шойгу отмечал рост объемов поставок беспилотных летательных аппаратов российским войскам с начала СВО. По сравнению с началом прошлого года основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения выросли почти в пять раз, беспилотных летательных аппаратов — в 16 раз.

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ВС РФ расширяют зону контроля на СВО на всех направлениях. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. «Наши военнослужащие действуют грамотно и решительно, занимают более выгодное положение, расширяют зоны контроля на всех направлениях», — передает слова Шойгу РИА Новости. Он добавил, что особо отличились в боевых действиях 810-я бригада морской пехоты, 150-я мотострелковая дивизия, а также 4-я, 15-я, 114-я и 123-я мотострелковая бригада. Ранее Шойгу отмечал рост объемов поставок беспилотных летательных аппаратов российским войскам с начала СВО. По сравнению с началом прошлого года основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения выросли почти в пять раз, беспилотных летательных аппаратов — в 16 раз.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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