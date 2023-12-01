Армия и оружие Зеленский назвал армию России «второй лучшей в мире» 01 декабря 2023 в 10:36 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский признал, что ВСУ не дотягивают до ВС России Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия России — вторая лучшая в мире, поэтому результаты наступления ВСУ удовлетворительны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя итоги наступления Киева. «Смотрите, мы не отступаем, я доволен. Мы воюем со второй (лучшей) армией в мире, я доволен», — сказал Зеленский в интервью Associated Press . Лучшую армию мира он не назвал, но, вероятно, речь идет о США. Зеленский также подчеркнул, что ВСУ теряют людей и не получили всего оружия, которое хотели. «Я не могу быть удовлетворен, но и не могу сильно жаловаться», — заключил украинский лидер. Главком ВСУ Валерий Залужный заявлял, что наступление Украины зашло в тупик. Военкоры рассказали URA.RU, что контрнаступление Киева провалилось, в частности, из-за двух факторов: «линии Суровикина» и того, что ВС РФ готовили оборону по планам ВСУ. Армия России — вторая лучшая в мире, поэтому результаты наступления ВСУ удовлетворительны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя итоги наступления Киева. «Смотрите, мы не отступаем, я доволен. Мы воюем со второй (лучшей) армией в мире, я доволен», — сказал Зеленский в интервью Associated Press. Лучшую армию мира он не назвал, но, вероятно, речь идет о США. Зеленский также подчеркнул, что ВСУ теряют людей и не получили всего оружия, которое хотели. «Я не могу быть удовлетворен, но и не могу сильно жаловаться», — заключил украинский лидер. Главком ВСУ Валерий Залужный заявлял, что наступление Украины зашло в тупик. Военкоры рассказали URA.RU, что контрнаступление Киева провалилось, в частности, из-за двух факторов: «линии Суровикина» и того, что ВС РФ готовили оборону по планам ВСУ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям