Зеленский назвал армию России «второй лучшей в мире»

Армия России — вторая лучшая в мире, поэтому результаты наступления ВСУ удовлетворительны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя итоги наступления Киева.
«Смотрите, мы не отступаем, я доволен. Мы воюем со второй (лучшей) армией в мире, я доволен», — сказал Зеленский в интервью
Зеленский также подчеркнул, что ВСУ теряют людей и не получили всего оружия, которое хотели. «Я не могу быть удовлетворен, но и не могу сильно жаловаться», — заключил украинский лидер.
Главком ВСУ Валерий Залужный заявлял, что наступление Украины зашло в тупик. Военкоры рассказали URA.RU, что контрнаступление Киева провалилось, в частности, из-за двух факторов: «линии Суровикина» и того, что ВС РФ готовили оборону по планам ВСУ.
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