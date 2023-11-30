30 ноября 2023

Росстат назвал город ХМАО с самым дешевым бензином

В ХМАО самый дешевый бензин продают в Сургуте
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
АЗС. Тюмень , бензин, автозаправка, азс, н-1
Дешевле всего 92-й бензин продают в Сургуте Фото:

Самый дешевый бензин в Ханты-Мансийском автономном округе среди крупных городов продают в Сургуте. В конце ноября средняя стоимость литра топлива марки А-92 здесь составила около 48 рублей. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Росстата.

«Средняя стоимость литра автомобильного бензина марки АИ-92 в конце ноября в Сургуте составила 48,62 рублей», — следует из данных статистики. В Нижневартовске тем временем эта же марка стоит 49,92 рублей, а в Ханты-Мансийске — 50,29 рублей.

Бензин марки АИ-95 в Сургуте тем временем стоит 53,22 рубля за литр. А в столице региона и Нижневартовске по 54,96 и 53,35 рублей соответственно.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО за полгода выросла стоимость бензина. Больше всего подорожало топливо марки АИ-92 — сразу на 15%.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самый дешевый бензин в Ханты-Мансийском автономном округе среди крупных городов продают в Сургуте. В конце ноября средняя стоимость литра топлива марки А-92 здесь составила около 48 рублей. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Росстата. «Средняя стоимость литра автомобильного бензина марки АИ-92 в конце ноября в Сургуте составила 48,62 рублей», — следует из данных статистики. В Нижневартовске тем временем эта же марка стоит 49,92 рублей, а в Ханты-Мансийске — 50,29 рублей. Бензин марки АИ-95 в Сургуте тем временем стоит 53,22 рубля за литр. А в столице региона и Нижневартовске по 54,96 и 53,35 рублей соответственно. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО за полгода выросла стоимость бензина. Больше всего подорожало топливо марки АИ-92 — сразу на 15%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...