Авто Росстат назвал город ХМАО с самым дешевым бензином В ХМАО самый дешевый бензин продают в Сургуте 01 декабря 2023 в 15:13 Размер текста - 17 + Дешевле всего 92-й бензин продают в Сургуте Фото: Денис Моргунов © URA.RU Самый дешевый бензин в Ханты-Мансийском автономном округе среди крупных городов продают в Сургуте. В конце ноября средняя стоимость литра топлива марки А-92 здесь составила около 48 рублей. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Росстата. «Средняя стоимость литра автомобильного бензина марки АИ-92 в конце ноября в Сургуте составила 48,62 рублей», — следует из данных статистики. В Нижневартовске тем временем эта же марка стоит 49,92 рублей, а в Ханты-Мансийске — 50,29 рублей. Бензин марки АИ-95 в Сургуте тем временем стоит 53,22 рубля за литр. А в столице региона и Нижневартовске по 54,96 и 53,35 рублей соответственно. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО за полгода выросла стоимость бензина. Больше всего подорожало топливо марки АИ-92 — сразу на 15%. Самый дешевый бензин в Ханты-Мансийском автономном округе среди крупных городов продают в Сургуте. В конце ноября средняя стоимость литра топлива марки А-92 здесь составила около 48 рублей. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Росстата. «Средняя стоимость литра автомобильного бензина марки АИ-92 в конце ноября в Сургуте составила 48,62 рублей», — следует из данных статистики. В Нижневартовске тем временем эта же марка стоит 49,92 рублей, а в Ханты-Мансийске — 50,29 рублей. Бензин марки АИ-95 в Сургуте тем временем стоит 53,22 рубля за литр. А в столице региона и Нижневартовске по 54,96 и 53,35 рублей соответственно. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО за полгода выросла стоимость бензина. Больше всего подорожало топливо марки АИ-92 — сразу на 15%. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям