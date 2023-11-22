22 ноября 2023

Пермская «Миссис Элегантность» получила международную премию. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Финал Мисс Екатеринбург-2013, корона
Звездное жюри признали пермячку лучшим специалистом по этикету в России Фото:

Пермская бизнесвумен Юлия Чащухина, ранее ставшая обладательницей титула «Миссис Элегантность» на одном из конкурсов красоты, получила международную премию «Лидеры года». Жюри, в числе которых были шоумен Сергей Зверев, актриса Эвелина Бледанс, артистка Таня Тузова и актриса Анна Калашникова, признали девушку лучшим специалистом страны в области этикета и модельного бизнеса. Церемония вручения награды прошла в Москве 19 ноября, рассказала URA.RU Юлия Чащухина.

«После конкурса дизайнеров в Москве, где я была одним из организаторов, мне позвонили и пригласили приехать на церемонию вручения премии „Лидеры года“. Мою экспертность отметила Анна Калашникова. Самым приятным моментом было то, что эта премия проходила 19 ноября в мой день рождения», — рассказала Юлия Чащухина корреспонденту агентства.

Про себя пермячка рассказала, что она руководитель и наставник школы этикета и моделинга «Лица». Входит в состав международного сообщества консультантов по этикету и в комитет по разработке методических пособий по этикету. Больше 20 лет работает моделью. Также она выиграла премию «Деловая жизнь женщины Пермского края», которую проводила общественна организация «Опора России», в номинации «Мода и стиль». Международная премия «Лидеры годы» проходит в Москве каждый год. В нем принимают участие звезды шоу-бизнеса. Организатором выступает продюсерский центр «LIMA».

Ранее URA.RU рассказало, что пермячка попала в финал международного конкурса красоты «Мисс Офис». О своей подготовке девушка рассказывает в смешных видеороликах.

Пермячка познакомилась на премии с актрисой и телеведущей Эвелиной Бледанс
Пермячка познакомилась на премии с актрисой и телеведущей Эвелиной Бледанс
Фото:
Церемония вручения наград состоялась в Москве
Церемония вручения наград состоялась в Москве
Фото:
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Пермская бизнесвумен Юлия Чащухина, ранее ставшая обладательницей титула «Миссис Элегантность» на одном из конкурсов красоты, получила международную премию «Лидеры года». Жюри, в числе которых были шоумен Сергей Зверев, актриса Эвелина Бледанс, артистка Таня Тузова и актриса Анна Калашникова, признали девушку лучшим специалистом страны в области этикета и модельного бизнеса. Церемония вручения награды прошла в Москве 19 ноября, рассказала URA.RU Юлия Чащухина. «После конкурса дизайнеров в Москве, где я была одним из организаторов, мне позвонили и пригласили приехать на церемонию вручения премии „Лидеры года“. Мою экспертность отметила Анна Калашникова. Самым приятным моментом было то, что эта премия проходила 19 ноября в мой день рождения», — рассказала Юлия Чащухина корреспонденту агентства. Про себя пермячка рассказала, что она руководитель и наставник школы этикета и моделинга «Лица». Входит в состав международного сообщества консультантов по этикету и в комитет по разработке методических пособий по этикету. Больше 20 лет работает моделью. Также она выиграла премию «Деловая жизнь женщины Пермского края», которую проводила общественна организация «Опора России», в номинации «Мода и стиль». Международная премия «Лидеры годы» проходит в Москве каждый год. В нем принимают участие звезды шоу-бизнеса. Организатором выступает продюсерский центр «LIMA». Ранее URA.RU рассказало, что пермячка попала в финал международного конкурса красоты «Мисс Офис». О своей подготовке девушка рассказывает в смешных видеороликах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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