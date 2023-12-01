Глава Минздрава РФ поблагодарил ушедшего в отставку челябинского министра

01 декабря 2023 в 16:31 Размер текста - 17 +

Агата Ткачева получила благодарность за работу от коллег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поблагодарил экс-министра здравоохранения Челябинской области Агату Ткачеву. Благодарность прозвучала 1 декабря на пленарном заседании конгресса «Национальное здравоохранение 2023» в Москве. «Благодарен Агате Геннадьевне за работу. Речь идет о цифровизации, внедрении новых технологий и искусственного интеллекта в практической медицине», — сказал Мурашко. Также за вклад в развитие здравоохранения региона Мурашко поблагодарил губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Ткачева не работает в должности министра с 1 декабря. Слова благодарности в ее адрес в своем telegram-канале высказала и курирующая минздрав первый заместитель губернатора Ирина Гехт. Гехт отметила большой опыт Ткачевой в медицине и, как и федеральный министр, ее работу по цифровизации медицинского сектора. Также Гехт выразила уверенность, что профессионализм Ткачевой будет востребован.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поблагодарил экс-министра здравоохранения Челябинской области Агату Ткачеву. Благодарность прозвучала 1 декабря на пленарном заседании конгресса «Национальное здравоохранение 2023» в Москве. «Благодарен Агате Геннадьевне за работу. Речь идет о цифровизации, внедрении новых технологий и искусственного интеллекта в практической медицине», — сказал Мурашко. Также за вклад в развитие здравоохранения региона Мурашко поблагодарил губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Ткачева не работает в должности министра с 1 декабря. Слова благодарности в ее адрес в своем telegram-канале высказала и курирующая минздрав первый заместитель губернатора Ирина Гехт. Гехт отметила большой опыт Ткачевой в медицине и, как и федеральный министр, ее работу по цифровизации медицинского сектора. Также Гехт выразила уверенность, что профессионализм Ткачевой будет востребован.