Глава Минздрава РФ поблагодарил ушедшего в отставку челябинского министра

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Ткачева Агата. Челябинск, ткачева агата
Агата Ткачева получила благодарность за работу от коллег Фото:

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поблагодарил экс-министра здравоохранения Челябинской области Агату Ткачеву. Благодарность прозвучала 1 декабря на пленарном заседании конгресса «Национальное здравоохранение 2023» в Москве.

«Благодарен Агате Геннадьевне за работу. Речь идет о цифровизации, внедрении новых технологий и искусственного интеллекта в практической медицине», — сказал Мурашко. Также за вклад в развитие здравоохранения региона Мурашко поблагодарил губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Ткачева не работает в должности министра с 1 декабря. Слова благодарности в ее адрес в своем telegram-канале высказала и курирующая минздрав первый заместитель губернатора Ирина Гехт. Гехт отметила большой опыт Ткачевой в медицине и, как и федеральный министр, ее работу по цифровизации медицинского сектора. Также Гехт выразила уверенность, что профессионализм Ткачевой будет востребован.

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поблагодарил экс-министра здравоохранения Челябинской области Агату Ткачеву. Благодарность прозвучала 1 декабря на пленарном заседании конгресса «Национальное здравоохранение 2023» в Москве. «Благодарен Агате Геннадьевне за работу. Речь идет о цифровизации, внедрении новых технологий и искусственного интеллекта в практической медицине», — сказал Мурашко. Также за вклад в развитие здравоохранения региона Мурашко поблагодарил губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Ткачева не работает в должности министра с 1 декабря. Слова благодарности в ее адрес в своем telegram-канале высказала и курирующая минздрав первый заместитель губернатора Ирина Гехт. Гехт отметила большой опыт Ткачевой в медицине и, как и федеральный министр, ее работу по цифровизации медицинского сектора. Также Гехт выразила уверенность, что профессионализм Ткачевой будет востребован.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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