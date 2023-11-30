Мэрия Кургана сократит расходы на главу города

01 декабря 2023 в 18:35 Размер текста - 17 +

Расходы на функционирование мэра составят 2,6 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В 2024 году на работу мэра Кургана Елены Ситниковой планируется потратить 2,6 млн рублей. Данная информация размещена в документе, посвященном городскому бюджету на 2024 год. В 2023 году эти расходы составили 4,75 млн рублей. «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования. 2024 год: 2 598 тысяч рублей», — указано в документе. Исходя из этой суммы в месяц на функционирование мэра будет уходить 216 тысяч рублей. В 2023 году этот показатель составлял 396 тысяч рублей. Ранее стало известно, что в актуальной версии бюджета на 2024 год планируется сократить расходы департаментов мэрии до 11,3 млн. В 2023 году эти расходы составили 17,9 млн рублей.

В 2024 году на работу мэра Кургана Елены Ситниковой планируется потратить 2,6 млн рублей. Данная информация размещена в документе, посвященном городскому бюджету на 2024 год. В 2023 году эти расходы составили 4,75 млн рублей. «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования. 2024 год: 2 598 тысяч рублей», — указано в документе. Исходя из этой суммы в месяц на функционирование мэра будет уходить 216 тысяч рублей. В 2023 году этот показатель составлял 396 тысяч рублей. Ранее стало известно, что в актуальной версии бюджета на 2024 год планируется сократить расходы департаментов мэрии до 11,3 млн. В 2023 году эти расходы составили 17,9 млн рублей.