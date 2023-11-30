30 ноября 2023

Мэрия Кургана сократит расходы на главу города

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Расходы на функционирование мэра составят 2,6 млн рублей Фото:

В 2024 году на работу мэра Кургана Елены Ситниковой планируется потратить 2,6 млн рублей. Данная информация размещена в документе, посвященном городскому бюджету на 2024 год. В 2023 году эти расходы составили 4,75 млн рублей.

«Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования. 2024 год: 2 598 тысяч рублей», — указано в документе. Исходя из этой суммы в месяц на функционирование мэра будет уходить 216 тысяч рублей. В 2023 году этот показатель составлял 396 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в актуальной версии бюджета на 2024 год планируется сократить расходы департаментов мэрии до 11,3 млн. В 2023 году эти расходы составили 17,9 млн рублей.

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В 2024 году на работу мэра Кургана Елены Ситниковой планируется потратить 2,6 млн рублей. Данная информация размещена в документе, посвященном городскому бюджету на 2024 год. В 2023 году эти расходы составили 4,75 млн рублей. «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования. 2024 год: 2 598 тысяч рублей», — указано в документе. Исходя из этой суммы в месяц на функционирование мэра будет уходить 216 тысяч рублей. В 2023 году этот показатель составлял 396 тысяч рублей. Ранее стало известно, что в актуальной версии бюджета на 2024 год планируется сократить расходы департаментов мэрии до 11,3 млн. В 2023 году эти расходы составили 17,9 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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