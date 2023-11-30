30 ноября 2023

Захарова прокомментировала ликвидацию генконсульства ФРГ в Екатеринбурге

Захарова: закрытие консульства ФРГ в Екатеринбурге ведет к разрыву дипотношений
© Служба новостей «URA.RU»
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Люберцы-400. Подготока к юбилею - пресс центр ТАСС. Москва , захарова мария
Мария Захарова выпустила заявление по закрытию консульства ФРГ Фото:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ликвидацию генконсульства ФРГ в Екатеринбурге. Она считает, что такой шаг направлен «на разрыв комплекса российско-германских отношений».

«Абсолютно очевидно, что данные действия [по закрытию генконсульства в Екатеринбурге] предпринимаются германскими властями в соответствии с проводимой Правительством ФРГ политикой, направленной на разрыв всего комплекса российско-германских отношений, включая минимизацию двустороннего взаимодействия в дипломатическом измерении. Берлин целенаправленно усложняет консульское обслуживание сотен тысяч россиян», — публикует официальный комментарий Захаровой telegram-канал МИДа.

Она добавила, что ведомство принимает меры для нивелирования трудностей. С ними предстоит столкнуться как россиянам, так и немцам, заинтересованным в поддержании контактов с РФ.

В Екатеринбурге 1 декабря перестало работать генконсульство Германии, которое функционировало с 1995 года. До этого в городе приостановили работу генконсульства США (2021 год), Чехии, Болгарии и Украины. При этом в ближайшее время в уральской столице появится консульство Республики Беларусь.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ликвидацию генконсульства ФРГ в Екатеринбурге. Она считает, что такой шаг направлен «на разрыв комплекса российско-германских отношений». «Абсолютно очевидно, что данные действия [по закрытию генконсульства в Екатеринбурге] предпринимаются германскими властями в соответствии с проводимой Правительством ФРГ политикой, направленной на разрыв всего комплекса российско-германских отношений, включая минимизацию двустороннего взаимодействия в дипломатическом измерении. Берлин целенаправленно усложняет консульское обслуживание сотен тысяч россиян», — публикует официальный комментарий Захаровой telegram-канал МИДа. Она добавила, что ведомство принимает меры для нивелирования трудностей. С ними предстоит столкнуться как россиянам, так и немцам, заинтересованным в поддержании контактов с РФ. В Екатеринбурге 1 декабря перестало работать генконсульство Германии, которое функционировало с 1995 года. До этого в городе приостановили работу генконсульства США (2021 год), Чехии, Болгарии и Украины. При этом в ближайшее время в уральской столице появится консульство Республики Беларусь.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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