Захарова прокомментировала ликвидацию генконсульства ФРГ в Екатеринбурге

Захарова: закрытие консульства ФРГ в Екатеринбурге ведет к разрыву дипотношений

01 декабря 2023 в 16:55 Размер текста - 17 +

Мария Захарова выпустила заявление по закрытию консульства ФРГ Фото: Георгий Бергал © URA.RU Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ликвидацию генконсульства ФРГ в Екатеринбурге. Она считает, что такой шаг направлен «на разрыв комплекса российско-германских отношений». «Абсолютно очевидно, что данные действия [по закрытию генконсульства в Екатеринбурге] предпринимаются германскими властями в соответствии с проводимой Правительством ФРГ политикой, направленной на разрыв всего комплекса российско-германских отношений, включая минимизацию двустороннего взаимодействия в дипломатическом измерении. Берлин целенаправленно усложняет консульское обслуживание сотен тысяч россиян», — публикует официальный комментарий Захаровой telegram-канал МИДа. Она добавила, что ведомство принимает меры для нивелирования трудностей. С ними предстоит столкнуться как россиянам, так и немцам, заинтересованным в поддержании контактов с РФ. В Екатеринбурге 1 декабря перестало работать генконсульство Германии, которое функционировало с 1995 года. До этого в городе приостановили работу генконсульства США (2021 год), Чехии, Болгарии и Украины. При этом в ближайшее время в уральской столице появится консульство Республики Беларусь.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ликвидацию генконсульства ФРГ в Екатеринбурге. Она считает, что такой шаг направлен «на разрыв комплекса российско-германских отношений». «Абсолютно очевидно, что данные действия [по закрытию генконсульства в Екатеринбурге] предпринимаются германскими властями в соответствии с проводимой Правительством ФРГ политикой, направленной на разрыв всего комплекса российско-германских отношений, включая минимизацию двустороннего взаимодействия в дипломатическом измерении. Берлин целенаправленно усложняет консульское обслуживание сотен тысяч россиян», — публикует официальный комментарий Захаровой telegram-канал МИДа. Она добавила, что ведомство принимает меры для нивелирования трудностей. С ними предстоит столкнуться как россиянам, так и немцам, заинтересованным в поддержании контактов с РФ. В Екатеринбурге 1 декабря перестало работать генконсульство Германии, которое функционировало с 1995 года. До этого в городе приостановили работу генконсульства США (2021 год), Чехии, Болгарии и Украины. При этом в ближайшее время в уральской столице появится консульство Республики Беларусь.