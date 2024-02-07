Бастрыкин отправил в отставку челябинского генерала СК

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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , портрет, решетников петр
Петра Решетникова сняли с должности главы челябинского следкома Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин 7 февраля официально отправил в отставку руководителя челябинского следкома генерал-лейтенанта юстиции Петра Решетникова. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«В Москве согласовали отставку Решетникова. Генерал отправился на пенсию. Кто займет его место, пока решается», — рассказал URA.RU источник.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

Слухи об отставке Решетникова ходили с конца октября прошлого года. При этом официально генерал сначала был в отпуске, а потом на больничном. Но спустя почти месяц отсутствия вернулся на рабочее место.

Решетников возглавил челябинское управление СКР летом 2021 года. До него ведомство несколько лет оставалось без начальника. В качестве и. о. «у руля» стоял сначала Степан Шульга, а после Константин Мирошниченко. В настоящее время Мирошниченко работает в Екатеринбурге, а Шульга ушел на пенсию.

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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин 7 февраля официально отправил в отставку руководителя челябинского следкома генерал-лейтенанта юстиции Петра Решетникова. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «В Москве согласовали отставку Решетникова. Генерал отправился на пенсию. Кто займет его место, пока решается», — рассказал URA.RU источник. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Слухи об отставке Решетникова ходили с конца октября прошлого года. При этом официально генерал сначала был в отпуске, а потом на больничном. Но спустя почти месяц отсутствия вернулся на рабочее место. Решетников возглавил челябинское управление СКР летом 2021 года. До него ведомство несколько лет оставалось без начальника. В качестве и. о. «у руля» стоял сначала Степан Шульга, а после Константин Мирошниченко. В настоящее время Мирошниченко работает в Екатеринбурге, а Шульга ушел на пенсию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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