Бастрыкин отправил в отставку челябинского генерала СК

07 февраля 2024 в 22:14 Размер текста - 17 +

Петра Решетникова сняли с должности главы челябинского следкома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Председатель СК РФ Александр Бастрыкин 7 февраля официально отправил в отставку руководителя челябинского следкома генерал-лейтенанта юстиции Петра Решетникова. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «В Москве согласовали отставку Решетникова. Генерал отправился на пенсию. Кто займет его место, пока решается», — рассказал URA.RU источник. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Слухи об отставке Решетникова ходили с конца октября прошлого года. При этом официально генерал сначала был в отпуске, а потом на больничном. Но спустя почти месяц отсутствия вернулся на рабочее место. Решетников возглавил челябинское управление СКР летом 2021 года. До него ведомство несколько лет оставалось без начальника. В качестве и. о. «у руля» стоял сначала Степан Шульга, а после Константин Мирошниченко. В настоящее время Мирошниченко работает в Екатеринбурге, а Шульга ушел на пенсию.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин 7 февраля официально отправил в отставку руководителя челябинского следкома генерал-лейтенанта юстиции Петра Решетникова. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «В Москве согласовали отставку Решетникова. Генерал отправился на пенсию. Кто займет его место, пока решается», — рассказал URA.RU источник. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Слухи об отставке Решетникова ходили с конца октября прошлого года. При этом официально генерал сначала был в отпуске, а потом на больничном. Но спустя почти месяц отсутствия вернулся на рабочее место. Решетников возглавил челябинское управление СКР летом 2021 года. До него ведомство несколько лет оставалось без начальника. В качестве и. о. «у руля» стоял сначала Степан Шульга, а после Константин Мирошниченко. В настоящее время Мирошниченко работает в Екатеринбурге, а Шульга ушел на пенсию.