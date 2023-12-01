Правозащитница из Екатеринбурга добивается удаления сериалов «Игра престолов» и «Мир дикого запада»

Правозащитница из Екатеринбурга просит удалить два популярных сериала

01 декабря 2023 в 17:58 Размер текста - 17 +

Екатерина пытается оградить детей от безнравственности, которая транслируется в сериалах и фильмах Фото предоставлено Екатериной Герлах Екатеринбургская правозащитница Екатерина Герлах продолжает бороться с противоправным контентом в онлайн-кинотеатре Amediateka. В этот раз речь идет о сериалах «Игра престолов» и «Мира дикого запада», рассказала девушка URA.RU. «Иски готовятся о запрете все тех же восьмого сезона „Игры престолов“ и „Мира дикого запада“. Учитывая, что обращения были поданы мной летом 2023 года, иски уже давно в работе в Орджоникидзевской прокуратуре и, возможно, уже даже поданы в суд. Схема та же, что и по Фениксу: подается заявление гражданина, затем проводится экспертиза контента, и, если он будет признан противоправными, прокуратура направляет иск в суд. Здесь также важную роль сыграет отсутствие действующих прокатных удостоверений у обоих фильмов. У восьмого сезона „Игры престолов“ он просрочен, а у „Мира…“ его и не было никогда», — пояснила Екатерина. Также она упомянула, что 4 декабря представители Amediateka вызваны в управление Минкульта по УрФО для составления административного протокола по статье 14.58 КоАП РФ (показ без прокатного удостоверения). «Почему именно эти фильмы вызвали мое пристальное внимание? Да потому что именно в них снимались две обвинительницы рокера Мэрилина Мэнсона — Эсме Бьянко и Эван Рэйчел Вуд. Знаете, такая своеобразная сатисфакция, раз в отношении Мэнсона там на Западе пытаются применить культуру отмены, то я смело могу применить ее в отношении бездоказательно обвинивших его актрис. Пока только у нас в РФ», — сообщила правозащитница. Ранее Екатерина Герлах добилась удаления из Amediateka фильма «Восстание феникса», в котором актриса Эван Рейчел Вуд излагает свою версию отношений с шок-рокером Мэрилином Мэнсоном. По мнению девушки, картина несет не только ложные обвинения в адрес Мэнсона, но и информацию, которая может нанести вред нравственному развитию детей: нацистскую символику, кадры насилия, эротики, употребления табака и наркотиков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбургская правозащитница Екатерина Герлах продолжает бороться с противоправным контентом в онлайн-кинотеатре Amediateka. В этот раз речь идет о сериалах «Игра престолов» и «Мира дикого запада», рассказала девушка URA.RU. «Иски готовятся о запрете все тех же восьмого сезона „Игры престолов“ и „Мира дикого запада“. Учитывая, что обращения были поданы мной летом 2023 года, иски уже давно в работе в Орджоникидзевской прокуратуре и, возможно, уже даже поданы в суд. Схема та же, что и по Фениксу: подается заявление гражданина, затем проводится экспертиза контента, и, если он будет признан противоправными, прокуратура направляет иск в суд. Здесь также важную роль сыграет отсутствие действующих прокатных удостоверений у обоих фильмов. У восьмого сезона „Игры престолов“ он просрочен, а у „Мира…“ его и не было никогда», — пояснила Екатерина. Также она упомянула, что 4 декабря представители Amediateka вызваны в управление Минкульта по УрФО для составления административного протокола по статье 14.58 КоАП РФ (показ без прокатного удостоверения). «Почему именно эти фильмы вызвали мое пристальное внимание? Да потому что именно в них снимались две обвинительницы рокера Мэрилина Мэнсона — Эсме Бьянко и Эван Рэйчел Вуд. Знаете, такая своеобразная сатисфакция, раз в отношении Мэнсона там на Западе пытаются применить культуру отмены, то я смело могу применить ее в отношении бездоказательно обвинивших его актрис. Пока только у нас в РФ», — сообщила правозащитница. Ранее Екатерина Герлах добилась удаления из Amediateka фильма «Восстание феникса», в котором актриса Эван Рейчел Вуд излагает свою версию отношений с шок-рокером Мэрилином Мэнсоном. По мнению девушки, картина несет не только ложные обвинения в адрес Мэнсона, но и информацию, которая может нанести вред нравственному развитию детей: нацистскую символику, кадры насилия, эротики, употребления табака и наркотиков.