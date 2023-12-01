В Бурятии были подорваны два поезда в Северомуйском тоннеле: главное

CNN: Украина совершила теракт на Северомуйском тоннеле

01 декабря 2023 в 19:11 Размер текста - 17 +

За сутки произошли подрывы двух поездов в Северомуйском тоннеле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU За последние несколько дней в Северомуйском тоннеле на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) были зафиксированы подрывы двух поездов. В настоящий момент дело квалифицировано как теракт, а главным подозреваемым считается Служба безопасности Украины (СБУ), передает CNN. URA.RU приводит всю известную информацию с данного инцидента. Подрывы поездов По версии прокуратуры, первый подрыв был зафиксирован в ночь на 30 ноября на переезде Итыкит — Окусикан Восточно-Сибирской железной дороги. При переходе через Северомуйский тоннель, соединяющего Россию и Китай, была повреждена цистерна с топливом, в результате чего загорелся вагон грузового поезда. На протяжении суток произошел второй подрыв. Тогда на этом же маршруте был произведен взрыв двух цистерн с топливом. В результате загорелись шесть вагонов. При этом ни в первый, ни во второй раз о пострадавших не сообщалось. Для ликвидации последствий были задействованы аварийные и пожарные поезд в обоих случаях. Следователями Восточного межрегионального следственного управления возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Виновата СБУ Американский телеканал CNN, ссылаясь на украинский источник, подчеркнул, что в подрыве вагонов поездов виновата Служба безопасности Украины (СБУ). В качестве причины, почему была выбрана именно это железная дорога, отмечается, что это «единственное крупное железнодорожное сообщение между Россией и Китаем». При этом официальные комментарии со стороны СБУ по этому инциденту не поступали. CNN отмечает, что не может независимо подтвердить информацию о данном происшествии. По версии Politico, Украина осознанно предприняла теракт, чтобы сорвать военные поставки между Россией и Китаем. «Это единственное серьезное железнодорожное сообщение между РФ и Китаем», — передают авторы канала. Причина подрыва поездов Британские журналисты из газеты Daily Mail предположили, что Украина специально устроила диверсию, чтобы заблокировать поставки боеприпасов в Россию не только из Китая, но и Северной Кореи (КНДР). По сообщениям источников, вторая атака была нацелена на альтернативный маршрут движения поездов по той же железной дороге, через Чортов мост — также в Бурятии. Топливо разлилось на площади в 1600 квадратных футов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За последние несколько дней в Северомуйском тоннеле на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) были зафиксированы подрывы двух поездов. В настоящий момент дело квалифицировано как теракт, а главным подозреваемым считается Служба безопасности Украины (СБУ), передает CNN. URA.RU приводит всю известную информацию с данного инцидента. По версии прокуратуры, первый подрыв был зафиксирован в ночь на 30 ноября на переезде Итыкит — Окусикан Восточно-Сибирской железной дороги. При переходе через Северомуйский тоннель, соединяющего Россию и Китай, была повреждена цистерна с топливом, в результате чего загорелся вагон грузового поезда. На протяжении суток произошел второй подрыв. Тогда на этом же маршруте был произведен взрыв двух цистерн с топливом. В результате загорелись шесть вагонов. При этом ни в первый, ни во второй раз о пострадавших не сообщалось. Для ликвидации последствий были задействованы аварийные и пожарные поезд в обоих случаях. Следователями Восточного межрегионального следственного управления возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Американский телеканал CNN, ссылаясь на украинский источник, подчеркнул, что в подрыве вагонов поездов виновата Служба безопасности Украины (СБУ). В качестве причины, почему была выбрана именно это железная дорога, отмечается, что это «единственное крупное железнодорожное сообщение между Россией и Китаем». При этом официальные комментарии со стороны СБУ по этому инциденту не поступали. CNN отмечает, что не может независимо подтвердить информацию о данном происшествии. По версии Politico, Украина осознанно предприняла теракт, чтобы сорвать военные поставки между Россией и Китаем. «Это единственное серьезное железнодорожное сообщение между РФ и Китаем», — передают авторы канала. Британские журналисты из газеты Daily Mail предположили, что Украина специально устроила диверсию, чтобы заблокировать поставки боеприпасов в Россию не только из Китая, но и Северной Кореи (КНДР). По сообщениям источников, вторая атака была нацелена на альтернативный маршрут движения поездов по той же железной дороге, через Чортов мост — также в Бурятии. Топливо разлилось на площади в 1600 квадратных футов.