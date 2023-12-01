Завод Роскосмоса в челябинском городе изготовит трамваи для Томска

01 декабря 2023 в 18:20 Размер текста - 17 +

УКВЗ выиграл тендер на поставку трамваев в Томск Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, Челябинская область), входящий в структуру Роскосмоса, изготовит трамваи для Томска. Как сообщили в пресс-службе госкорпорации, предприятие поставит односекционные вагоны. «УКВЗ стал победителем конкурсных процедур на поставку пяти единиц односекционных трамвайных вагонов. Модель 71-628 соответствуют всем требованиям для комфортной перевозки пассажиров», — рассказали в Роскосмосе. В пресс-службе завода добавили, что вагоны имеют низкий уровень пола. Поставка пройдет через Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК). Для предприятия контракт с ГТЛК стал первым, заявил гендиректор завода Роман Новиков. Руководитель выразил надежду, что сотрудничество будет плодотворным. В ноябре стало известно, что УКВЗ поставит 47 низкопольных трамваев в Ярославль. В декабре, согласно обязательствам, предприятие на 31 единицу пополнит парк трамвайных вагонов Челябинска.

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, Челябинская область), входящий в структуру Роскосмоса, изготовит трамваи для Томска. Как сообщили в пресс-службе госкорпорации, предприятие поставит односекционные вагоны. «УКВЗ стал победителем конкурсных процедур на поставку пяти единиц односекционных трамвайных вагонов. Модель 71-628 соответствуют всем требованиям для комфортной перевозки пассажиров», — рассказали в Роскосмосе. В пресс-службе завода добавили, что вагоны имеют низкий уровень пола. Поставка пройдет через Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК). Для предприятия контракт с ГТЛК стал первым, заявил гендиректор завода Роман Новиков. Руководитель выразил надежду, что сотрудничество будет плодотворным. В ноябре стало известно, что УКВЗ поставит 47 низкопольных трамваев в Ярославль. В декабре, согласно обязательствам, предприятие на 31 единицу пополнит парк трамвайных вагонов Челябинска.