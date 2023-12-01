Завод Роскосмоса в челябинском городе изготовит трамваи для Томска

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация трамвая модели 71-415 на Уралтрансмаш. Екатеринбург, салон, завод, трамвай
УКВЗ выиграл тендер на поставку трамваев в Томск Фото:

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, Челябинская область), входящий в структуру Роскосмоса, изготовит трамваи для Томска. Как сообщили в пресс-службе госкорпорации, предприятие поставит односекционные вагоны.

«УКВЗ стал победителем конкурсных процедур на поставку пяти единиц односекционных трамвайных вагонов. Модель 71-628 соответствуют всем требованиям для комфортной перевозки пассажиров», — рассказали в Роскосмосе.

В пресс-службе завода добавили, что вагоны имеют низкий уровень пола. Поставка пройдет через Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК). Для предприятия контракт с ГТЛК стал первым, заявил гендиректор завода Роман Новиков. Руководитель выразил надежду, что сотрудничество будет плодотворным.

В ноябре стало известно, что УКВЗ поставит 47 низкопольных трамваев в Ярославль. В декабре, согласно обязательствам, предприятие на 31 единицу пополнит парк трамвайных вагонов Челябинска.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, Челябинская область), входящий в структуру Роскосмоса, изготовит трамваи для Томска. Как сообщили в пресс-службе госкорпорации, предприятие поставит односекционные вагоны. «УКВЗ стал победителем конкурсных процедур на поставку пяти единиц односекционных трамвайных вагонов. Модель 71-628 соответствуют всем требованиям для комфортной перевозки пассажиров», — рассказали в Роскосмосе. В пресс-службе завода добавили, что вагоны имеют низкий уровень пола. Поставка пройдет через Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК). Для предприятия контракт с ГТЛК стал первым, заявил гендиректор завода Роман Новиков. Руководитель выразил надежду, что сотрудничество будет плодотворным. В ноябре стало известно, что УКВЗ поставит 47 низкопольных трамваев в Ярославль. В декабре, согласно обязательствам, предприятие на 31 единицу пополнит парк трамвайных вагонов Челябинска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...