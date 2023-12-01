Завод Роскосмоса в челябинском городе изготовит трамваи для Томска

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, Челябинская область), входящий в структуру Роскосмоса, изготовит трамваи для Томска. Как сообщили в пресс-службе госкорпорации, предприятие поставит односекционные вагоны.
«УКВЗ стал победителем конкурсных процедур на поставку пяти единиц односекционных трамвайных вагонов. Модель 71-628 соответствуют всем требованиям для комфортной перевозки пассажиров», — рассказали в Роскосмосе.
В пресс-службе завода добавили, что вагоны имеют низкий уровень пола. Поставка пройдет через Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК). Для предприятия контракт с ГТЛК стал первым, заявил гендиректор завода Роман Новиков. Руководитель выразил надежду, что сотрудничество будет плодотворным.
В ноябре стало известно, что УКВЗ поставит 47 низкопольных трамваев в Ярославль. В декабре, согласно обязательствам, предприятие на 31 единицу пополнит парк трамвайных вагонов Челябинска.
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