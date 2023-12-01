Власти ХМАО продлили запрет для мигрантов на работу в торговле и такси

01 декабря 2023 в 18:50 Размер текста - 17 +

В ХМАО продлили запрет для мигрантов на работу в такси и сфере торговли Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова постановила продлить на 2024 год запрет на торговлю розничной алкогольной продукцией и работу в такси для мигрантов, работающих на основании патента. Информация об этом размещена на сайте окружного правительства.



Согласно постановлению, иностранным рабочим в Югре запрещено работать в ряде отраслей экономики. Среди них: Производство детского питания и диетических пищевых продуктов

Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах

Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах

Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении

Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки

Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков

Образование

Ранее URA.RU писало, что такой запрет ввели власти ХМАО в декабре 2021 года. А затем он ежегодно продлевается.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова постановила продлить на 2024 год запрет на торговлю розничной алкогольной продукцией и работу в такси для мигрантов, работающих на основании патента. Информация об этом размещена на сайте окружного правительства. Согласно постановлению, иностранным рабочим в Югре запрещено работать в ряде отраслей экономики. Среди них: Ранее URA.RU писало, что такой запрет ввели власти ХМАО в декабре 2021 года. А затем он ежегодно продлевается.