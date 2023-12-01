Власти ХМАО продлили запрет для мигрантов на работу в торговле и такси

В ХМАО продлили запрет для мигрантов на работу в такси и сфере торговли
Губернатор ХМАО Наталья Комарова постановила продлить на 2024 год запрет на торговлю розничной алкогольной продукцией и работу в такси для мигрантов, работающих на основании патента. Информация об этом размещена на сайте окружного правительства.
Согласно постановлению, иностранным рабочим в Югре запрещено работать в ряде отраслей экономики. Среди них:
- Производство детского питания и диетических пищевых продуктов
- Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах
- Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах
- Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении
- Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем
- Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки
- Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков
- Образование
Ранее URA.RU писало, что такой запрет ввели власти ХМАО в декабре 2021 года. А затем он ежегодно продлевается.
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