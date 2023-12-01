Власти ХМАО продлили запрет для мигрантов на работу в торговле и такси

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Виды города. Тюмень, мигрант, спецодежда
В ХМАО продлили запрет для мигрантов на работу в такси и сфере торговли Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова постановила продлить на 2024 год запрет на торговлю розничной алкогольной продукцией и работу в такси для мигрантов, работающих на основании патента. Информация об этом размещена на сайте окружного правительства.

Согласно постановлению, иностранным рабочим в Югре запрещено работать в ряде отраслей экономики. Среди них:

  • Производство детского питания и диетических пищевых продуктов
  • Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах
  • Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах
  • Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении
  • Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем
  • Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки
  • Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков
  • Образование


Ранее URA.RU писало, что такой запрет ввели власти ХМАО в декабре 2021 года. А затем он ежегодно продлевается.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова постановила продлить на 2024 год запрет на торговлю розничной алкогольной продукцией и работу в такси для мигрантов, работающих на основании патента. Информация об этом размещена на сайте окружного правительства. Согласно постановлению, иностранным рабочим в Югре запрещено работать в ряде отраслей экономики. Среди них: Ранее URA.RU писало, что такой запрет ввели власти ХМАО в декабре 2021 года. А затем он ежегодно продлевается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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