В Санкт-Петербурге загорелся баллон с химикатами в ангаре из-за пожара
В Санкт-Петербурге взорвались баллоны с химикатами в ангаре. Причиной взрыва стало возгорание. Об этом сообщает 112.
«Взрыв баллонов с химикатами произошел во время пожара в ангаре в Санкт-Петербурге», — передают авторы telegram-канала. На месте работают экстренные службы. Есть пострадавший, которого доставили в ожоговое отделение.
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