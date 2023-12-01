В Санкт-Петербурге взорвались баллоны с химикатами. Видео

01 декабря 2023 в 18:55 Размер текста - 17 +

В Санкт-Петербурге загорелся баллон с химикатами в ангаре из-за пожара Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Санкт-Петербурге взорвались баллоны с химикатами в ангаре. Причиной взрыва стало возгорание. Об этом сообщает 112. «Взрыв баллонов с химикатами произошел во время пожара в ангаре в Санкт-Петербурге», — передают авторы telegram-канала. На месте работают экстренные службы. Есть пострадавший, которого доставили в ожоговое отделение.

В Санкт-Петербурге взорвались баллоны с химикатами в ангаре. Причиной взрыва стало возгорание. Об этом сообщает 112. «Взрыв баллонов с химикатами произошел во время пожара в ангаре в Санкт-Петербурге», — передают авторы telegram-канала. На месте работают экстренные службы. Есть пострадавший, которого доставили в ожоговое отделение.