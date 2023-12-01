В Санкт-Петербурге взорвались баллоны с химикатами. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на Уралмаше. Екатеринбург, дым, пожар, пожарная лестница
В Санкт-Петербурге загорелся баллон с химикатами в ангаре из-за пожара Фото:

В Санкт-Петербурге взорвались баллоны с химикатами в ангаре. Причиной взрыва стало возгорание. Об этом сообщает 112.

«Взрыв баллонов с химикатами произошел во время пожара в ангаре в Санкт-Петербурге», — передают авторы telegram-канала. На месте работают экстренные службы. Есть пострадавший, которого доставили в ожоговое отделение.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Санкт-Петербурге взорвались баллоны с химикатами в ангаре. Причиной взрыва стало возгорание. Об этом сообщает 112. «Взрыв баллонов с химикатами произошел во время пожара в ангаре в Санкт-Петербурге», — передают авторы telegram-канала. На месте работают экстренные службы. Есть пострадавший, которого доставили в ожоговое отделение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...