Школьникам России придется ответить на вопросы про ЯНАО

В 2024 году заключительный этап Всероссийской школьной олимпиады по истории пройдет в Новом Уренгое. Часть вопросов будет посвящена истории ЯНАО, сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов.
«Министерство просвещения приняло решение, что в Новом Уренгое в марте следующего года пройдет финал всероссийской олимпиады школьников по истории. Ямал такие состязания проведет впервые. По традиции в перечень испытаний войдут и вопросы об истории округа как принимающего региона», — написал Дмитрий Артюхов в личном telegram-канале.
Мероприятие будет посвящено юбилею газовой столицы. Для гостей будет организована обширная экскурсионная программа, школьники смогут посетить месторождения и побывать на предприятиях топливно-энергетического комплекса.
Ранее URA.RU рассказало, что Арктическая олимпиада в 2024 году выйдет на международный уровень. Участие в ней засчитывается как индивидуальное достижение.
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