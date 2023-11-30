Школьникам России придется ответить на вопросы про ЯНАО

В Новом Уренгое в 2024 году пройдет всероссийская олимпиада по истории

01 декабря 2023 в 19:25 Размер текста - 17 +

Финал всероссийской олимпиады по истории пройдет в Новом Уренгое Фото: Анна Майорова © URA.RU В 2024 году заключительный этап Всероссийской школьной олимпиады по истории пройдет в Новом Уренгое. Часть вопросов будет посвящена истории ЯНАО, сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов. «Министерство просвещения приняло решение, что в Новом Уренгое в марте следующего года пройдет финал всероссийской олимпиады школьников по истории. Ямал такие состязания проведет впервые. По традиции в перечень испытаний войдут и вопросы об истории округа как принимающего региона», — написал Дмитрий Артюхов в личном telegram-канале. Мероприятие будет посвящено юбилею газовой столицы. Для гостей будет организована обширная экскурсионная программа, школьники смогут посетить месторождения и побывать на предприятиях топливно-энергетического комплекса. Ранее URA.RU рассказало, что Арктическая олимпиада в 2024 году выйдет на международный уровень. Участие в ней засчитывается как индивидуальное достижение.

В 2024 году заключительный этап Всероссийской школьной олимпиады по истории пройдет в Новом Уренгое. Часть вопросов будет посвящена истории ЯНАО, сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов. «Министерство просвещения приняло решение, что в Новом Уренгое в марте следующего года пройдет финал всероссийской олимпиады школьников по истории. Ямал такие состязания проведет впервые. По традиции в перечень испытаний войдут и вопросы об истории округа как принимающего региона», — написал Дмитрий Артюхов в личном telegram-канале. Мероприятие будет посвящено юбилею газовой столицы. Для гостей будет организована обширная экскурсионная программа, школьники смогут посетить месторождения и побывать на предприятиях топливно-энергетического комплекса. Ранее URA.RU рассказало, что Арктическая олимпиада в 2024 году выйдет на международный уровень. Участие в ней засчитывается как индивидуальное достижение.