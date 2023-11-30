30 ноября 2023

Школьникам России придется ответить на вопросы про ЯНАО

В Новом Уренгое в 2024 году пройдет всероссийская олимпиада по истории
© Служба новостей «URA.RU»
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Старт регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в гимназии № 39. Екатеринбург, гимназия, обучение, ученики, учеба, ученик, школа, среднее образование, образование, ученица, школьная парта
Финал всероссийской олимпиады по истории пройдет в Новом Уренгое Фото:

В 2024 году заключительный этап Всероссийской школьной олимпиады по истории пройдет в Новом Уренгое. Часть вопросов будет посвящена истории ЯНАО, сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов.

«Министерство просвещения приняло решение, что в Новом Уренгое в марте следующего года пройдет финал всероссийской олимпиады школьников по истории. Ямал такие состязания проведет впервые. По традиции в перечень испытаний войдут и вопросы об истории округа как принимающего региона», — написал Дмитрий Артюхов в личном telegram-канале.

Мероприятие будет посвящено юбилею газовой столицы. Для гостей будет организована обширная экскурсионная программа, школьники смогут посетить месторождения и побывать на предприятиях топливно-энергетического комплекса.

Ранее URA.RU рассказало, что Арктическая олимпиада в 2024 году выйдет на международный уровень. Участие в ней засчитывается как индивидуальное достижение.

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В 2024 году заключительный этап Всероссийской школьной олимпиады по истории пройдет в Новом Уренгое. Часть вопросов будет посвящена истории ЯНАО, сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов. «Министерство просвещения приняло решение, что в Новом Уренгое в марте следующего года пройдет финал всероссийской олимпиады школьников по истории. Ямал такие состязания проведет впервые. По традиции в перечень испытаний войдут и вопросы об истории округа как принимающего региона», — написал Дмитрий Артюхов в личном telegram-канале. Мероприятие будет посвящено юбилею газовой столицы. Для гостей будет организована обширная экскурсионная программа, школьники смогут посетить месторождения и побывать на предприятиях топливно-энергетического комплекса. Ранее URA.RU рассказало, что Арктическая олимпиада в 2024 году выйдет на международный уровень. Участие в ней засчитывается как индивидуальное достижение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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