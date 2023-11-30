Ограничения на М-5 в Челябинской области продлили из-за снежной бури. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Челябинск, снегоуборочная техника, снегопад, климат, погода, метеоусловия
В регионе продолжаются снегопады, метели и сильный ветер, создающие риски ДТП Фото:

На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области продлили ограничения для большегрузов, такси и автобусов. Об этом 30 ноября URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«Ограничение движения на автодороге М-5 „Урал“ продлеваются до 22:00 30 ноября. Проезд остановлен для большегрузов, автобусов и такси», — уточнили в Упрдоре.

Ограничения на М-5 действуют с 29 ноября. Причиной стала снежная буря, создающая дополнительные риски ДТП на дорогах. На трассы выведен весь парк техники и сил управления для устранения последствий снегопада и борьбы с гололедом. Водителей также попросили не совершать дальние поездки до прекращения неблагоприятной погоды.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области продлили ограничения для большегрузов, такси и автобусов. Об этом 30 ноября URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Ограничение движения на автодороге М-5 „Урал“ продлеваются до 22:00 30 ноября. Проезд остановлен для большегрузов, автобусов и такси», — уточнили в Упрдоре. Ограничения на М-5 действуют с 29 ноября. Причиной стала снежная буря, создающая дополнительные риски ДТП на дорогах. На трассы выведен весь парк техники и сил управления для устранения последствий снегопада и борьбы с гололедом. Водителей также попросили не совершать дальние поездки до прекращения неблагоприятной погоды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...