На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области продлили ограничения для большегрузов, такси и автобусов. Об этом 30 ноября URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«Ограничение движения на автодороге М-5 „Урал“ продлеваются до 22:00 30 ноября. Проезд остановлен для большегрузов, автобусов и такси», — уточнили в Упрдоре.
Ограничения на М-5 действуют с 29 ноября. Причиной стала снежная буря, создающая дополнительные риски ДТП на дорогах. На трассы выведен весь парк техники и сил управления для устранения последствий снегопада и борьбы с гололедом. Водителей также попросили не совершать дальние поездки до прекращения неблагоприятной погоды.
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