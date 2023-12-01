В ХМАО отцы стали чаще уходить в отпуск по уходу за ребенком

02 декабря 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

В 2022 году было зарегистрировано почти на 10% меньше мужчин, находящихся в декрете Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Югре в 2023 году зарегистрировано 559 мужчин в декретном отпуске, что почти на 10% выше прошлогоднего показателя. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе окружного отделения Соцфонда. «559 югорских отцов на данный момент находятся в отпуске по уходу за ребенком. Мужчины уходят в декрет на таких же условиях, как и женщины. Единственное, что при рождении одного ребенка, в отпуск по уходу может уйти только один родитель. Члены семьи уже сами решают, кому выгоднее будет выйти на работу», — сообщили агентству в Соцфонде Югры. В прошлом году количество мужчин в декрете составляло 516 человек. Родителю в декретном отпуске выплачивается пособие в размере 40% от среднего заработка. Выплаты поступают до момента, пока ребенок не достигнет возраста в 1,5 года. При этом время отпуска по уходу за малышом учитывается при формировании рабочего стажа родителя и его пенсионного коэффициента. Минимальный размер декретного пособия в 2023 году — 8 600 рублей, максимальный — 33 200 рублей. Аналитики рекрутинговой платформы HeadHunter предоставили журналисту агентства результаты опроса среди работодателей по всей России. Из полученных данных следует, что женщинам при приеме на работу в 66% случаев задают вопрос о перспективе ухода в декрет. Тогда как 62% респондентов считают, что задавать мужчинам-соискателям такой вопрос ни к чему. Ранее URA.RU писало о том, что в Ханты-Мансийском автономном округе увеличат размер выплаты Югорского семейного капитала и расширят число семей, которые его получат. Теперь жители региона смогут рассчитывать на выплату при рождении второго ребенка, а не третьего. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Югре в 2023 году зарегистрировано 559 мужчин в декретном отпуске, что почти на 10% выше прошлогоднего показателя. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе окружного отделения Соцфонда. «559 югорских отцов на данный момент находятся в отпуске по уходу за ребенком. Мужчины уходят в декрет на таких же условиях, как и женщины. Единственное, что при рождении одного ребенка, в отпуск по уходу может уйти только один родитель. Члены семьи уже сами решают, кому выгоднее будет выйти на работу», — сообщили агентству в Соцфонде Югры. В прошлом году количество мужчин в декрете составляло 516 человек. Родителю в декретном отпуске выплачивается пособие в размере 40% от среднего заработка. Выплаты поступают до момента, пока ребенок не достигнет возраста в 1,5 года. При этом время отпуска по уходу за малышом учитывается при формировании рабочего стажа родителя и его пенсионного коэффициента. Минимальный размер декретного пособия в 2023 году — 8 600 рублей, максимальный — 33 200 рублей. Аналитики рекрутинговой платформы HeadHunter предоставили журналисту агентства результаты опроса среди работодателей по всей России. Из полученных данных следует, что женщинам при приеме на работу в 66% случаев задают вопрос о перспективе ухода в декрет. Тогда как 62% респондентов считают, что задавать мужчинам-соискателям такой вопрос ни к чему. Ранее URA.RU писало о том, что в Ханты-Мансийском автономном округе увеличат размер выплаты Югорского семейного капитала и расширят число семей, которые его получат. Теперь жители региона смогут рассчитывать на выплату при рождении второго ребенка, а не третьего.