01 декабря 2023

В ХМАО отцы стали чаще уходить в отпуск по уходу за ребенком

© Служба новостей «URA.RU»
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Весенний день. Челябинск, ребенок, коляска, младенец, семья, родители, отец, демография, забота
В 2022 году было зарегистрировано почти на 10% меньше мужчин, находящихся в декрете Фото:

В Югре в 2023 году зарегистрировано 559 мужчин в декретном отпуске, что почти на 10% выше прошлогоднего показателя. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе окружного отделения Соцфонда.

«559 югорских отцов на данный момент находятся в отпуске по уходу за ребенком. Мужчины уходят в декрет на таких же условиях, как и женщины. Единственное, что при рождении одного ребенка, в отпуск по уходу может уйти только один родитель. Члены семьи уже сами решают, кому выгоднее будет выйти на работу», — сообщили агентству в Соцфонде Югры. В прошлом году количество мужчин в декрете составляло 516 человек.

Родителю в декретном отпуске выплачивается пособие в размере 40% от среднего заработка. Выплаты поступают до момента, пока ребенок не достигнет возраста в 1,5 года. При этом время отпуска по уходу за малышом учитывается при формировании рабочего стажа родителя и его пенсионного коэффициента. Минимальный размер декретного пособия в 2023 году — 8 600 рублей, максимальный — 33 200 рублей.

Аналитики рекрутинговой платформы HeadHunter предоставили журналисту агентства результаты опроса среди работодателей по всей России. Из полученных данных следует, что женщинам при приеме на работу в 66% случаев задают вопрос о перспективе ухода в декрет. Тогда как 62% респондентов считают, что задавать мужчинам-соискателям такой вопрос ни к чему.

Ранее URA.RU писало о том, что в Ханты-Мансийском автономном округе увеличат размер выплаты Югорского семейного капитала и расширят число семей, которые его получат. Теперь жители региона смогут рассчитывать на выплату при рождении второго ребенка, а не третьего.

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В Югре в 2023 году зарегистрировано 559 мужчин в декретном отпуске, что почти на 10% выше прошлогоднего показателя. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе окружного отделения Соцфонда. «559 югорских отцов на данный момент находятся в отпуске по уходу за ребенком. Мужчины уходят в декрет на таких же условиях, как и женщины. Единственное, что при рождении одного ребенка, в отпуск по уходу может уйти только один родитель. Члены семьи уже сами решают, кому выгоднее будет выйти на работу», — сообщили агентству в Соцфонде Югры. В прошлом году количество мужчин в декрете составляло 516 человек. Родителю в декретном отпуске выплачивается пособие в размере 40% от среднего заработка. Выплаты поступают до момента, пока ребенок не достигнет возраста в 1,5 года. При этом время отпуска по уходу за малышом учитывается при формировании рабочего стажа родителя и его пенсионного коэффициента. Минимальный размер декретного пособия в 2023 году — 8 600 рублей, максимальный — 33 200 рублей. Аналитики рекрутинговой платформы HeadHunter предоставили журналисту агентства результаты опроса среди работодателей по всей России. Из полученных данных следует, что женщинам при приеме на работу в 66% случаев задают вопрос о перспективе ухода в декрет. Тогда как 62% респондентов считают, что задавать мужчинам-соискателям такой вопрос ни к чему. Ранее URA.RU писало о том, что в Ханты-Мансийском автономном округе увеличат размер выплаты Югорского семейного капитала и расширят число семей, которые его получат. Теперь жители региона смогут рассчитывать на выплату при рождении второго ребенка, а не третьего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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