Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме под Волгоградом

01 декабря 2023 в 19:49 Размер текста - 17 +

В Волгоградской области произошел взрыв газа в многоэтажном доме (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Волгоградской области произошел взрыв газового баллона. Инцидент произошел в одной из квартир жилого дома города Волжский. Погиб один человек. «По предварительной информации на улице Пионерской, 28 произошел взрыв бытового газа. В настоящее время возгорание квартиры. Все службы на месте», — заявила администрация города в соцсетях . Также, по их информации, один человек погиб. Дополнено 20:08: В одной из квартир в городе Волжский произошел пожар, взрыва не было, сообщает МЧС России. «Горели вещи на площади 15 квадратных метров. Пострадал мужчина, его передали медикам. Спасатели МЧС России ликвидировали пожар за 21 минуту, включая время на прибытие», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС .

В Волгоградской области произошел взрыв газового баллона. Инцидент произошел в одной из квартир жилого дома города Волжский. Погиб один человек. «По предварительной информации на улице Пионерской, 28 произошел взрыв бытового газа. В настоящее время возгорание квартиры. Все службы на месте», — заявила администрация города в соцсетях. Также, по их информации, один человек погиб. Дополнено 20:08: В одной из квартир в городе Волжский произошел пожар, взрыва не было, сообщает МЧС России. «Горели вещи на площади 15 квадратных метров. Пострадал мужчина, его передали медикам. Спасатели МЧС России ликвидировали пожар за 21 минуту, включая время на прибытие», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС.