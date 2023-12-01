Тюменские таксисты начали отказываться от заказов, которые им не нравятся

Таксисты не хотят возить пассажиров на короткие расстояния Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени водители такси «Яндекс.Go» стали включать на своих мобильных телефонах авиарежим, чтобы не выполнять заказы, которые им не нравятся. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из местных таксопарков. Он добавил, что при использовании такого способа отказа от заявок водители не теряют рейтинг в приложении агрегатора, который необходим для работы.

«У водителей „Яндекс.Go“ всегда есть возможность отказаться от заказа. Но если он сделает это в приложении, то система понизит ему рейтинг. Если рейтинг станет слишком низким, ему могут заблокировать доступ к работе с программой. А вот если таксист, получив заявку, включает авиарежим, то заказ автоматически передается другому водителю. При этом, рейтинг у водителя не понижается», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что тюменские таксисты стали значительно чаще отказываться от заявок, которые им не нравятся. «Тюменские водители такси в целом стали более капризными в плане работы. Пассажир находится слишком далеко? Отказываются. Не нравится конечная точка маршрута? Отказываются. То есть, причина, как говорится, всегда найдется. Водители хотят поменьше ездить, но побольше зарабатывать. Это странно», — резюмирует инсайдер URA.RU.

В пресс-службу компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что тюменские таксисты пожаловались на падение доходов. Водители недовольны тем, что из-за алгоритмов агрегатора «Яндекс. Go» перевозки по тарифу «Комфорт» иногда стали стоить дешевле «Эконома».