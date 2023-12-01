Минобороны: численность ВС России увеличили на 170 тысяч военных

Численность российских Вооруженных Сил увеличена на 170 тысяч человек. Общее число военных ВС РФ возросло до миллиона 320 тысяч служащих, сообщили в Министерстве обороны России. Там уточнили, что численность военнослужащих будут увеличивать поэтапно.
«В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 ноября 2023 года предельная численность Вооруженных Сил Российской Федерации увеличена на 170 тысяч военнослужащих до 1 миллиона 320 тысяч», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.
Уточняется, что увеличение численности ВС РФ будет реализоваться поэтапно за счет граждан, которые пойдут на военную службу по контракту. В Минобороны заявили, что существенного увеличения призыва на срочную службу не планируется. Указ об увеличении предельного количества солдат в рядах Вооруженных сил подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовых актов.
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