Минобороны: численность ВС России увеличили на 170 тысяч военных

01 декабря 2023 в 23:30 Размер текста - 17 +

Общее число военных ВС РФ увеличилось до миллиона 320 тысяч служащих Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Численность российских Вооруженных Сил увеличена на 170 тысяч человек. Общее число военных ВС РФ возросло до миллиона 320 тысяч служащих, сообщили в Министерстве обороны России. Там уточнили, что численность военнослужащих будут увеличивать поэтапно. «В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 ноября 2023 года предельная численность Вооруженных Сил Российской Федерации увеличена на 170 тысяч военнослужащих до 1 миллиона 320 тысяч», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости. Уточняется, что увеличение численности ВС РФ будет реализоваться поэтапно за счет граждан, которые пойдут на военную службу по контракту. В Минобороны заявили, что существенного увеличения призыва на срочную службу не планируется. Указ об увеличении предельного количества солдат в рядах Вооруженных сил подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовых актов.

Численность российских Вооруженных Сил увеличена на 170 тысяч человек. Общее число военных ВС РФ возросло до миллиона 320 тысяч служащих, сообщили в Министерстве обороны России. Там уточнили, что численность военнослужащих будут увеличивать поэтапно. «В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 ноября 2023 года предельная численность Вооруженных Сил Российской Федерации увеличена на 170 тысяч военнослужащих до 1 миллиона 320 тысяч», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости. Уточняется, что увеличение численности ВС РФ будет реализоваться поэтапно за счет граждан, которые пойдут на военную службу по контракту. В Минобороны заявили, что существенного увеличения призыва на срочную службу не планируется. Указ об увеличении предельного количества солдат в рядах Вооруженных сил подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовых актов.