Минобороны: численность ВС России увеличили на 170 тысяч военных

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Открытие фонда «Защитники Отечества». Челябинск , офицер, честь, военный
Общее число военных ВС РФ увеличилось до миллиона 320 тысяч служащих Фото:

Численность российских Вооруженных Сил увеличена на 170 тысяч человек. Общее число военных ВС РФ возросло до миллиона 320 тысяч служащих, сообщили в Министерстве обороны России. Там уточнили, что численность военнослужащих будут увеличивать поэтапно.

«В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 ноября 2023 года предельная численность Вооруженных Сил Российской Федерации увеличена на 170 тысяч военнослужащих до 1 миллиона 320 тысяч», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Уточняется, что увеличение численности ВС РФ будет реализоваться поэтапно за счет граждан, которые пойдут на военную службу по контракту. В Минобороны заявили, что существенного увеличения призыва на срочную службу не планируется. Указ об увеличении предельного количества солдат в рядах Вооруженных сил подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовых актов.

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Численность российских Вооруженных Сил увеличена на 170 тысяч человек. Общее число военных ВС РФ возросло до миллиона 320 тысяч служащих, сообщили в Министерстве обороны России. Там уточнили, что численность военнослужащих будут увеличивать поэтапно. «В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 ноября 2023 года предельная численность Вооруженных Сил Российской Федерации увеличена на 170 тысяч военнослужащих до 1 миллиона 320 тысяч», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости. Уточняется, что увеличение численности ВС РФ будет реализоваться поэтапно за счет граждан, которые пойдут на военную службу по контракту. В Минобороны заявили, что существенного увеличения призыва на срочную службу не планируется. Указ об увеличении предельного количества солдат в рядах Вооруженных сил подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовых актов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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