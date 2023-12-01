Минтруд изменил порядок учета доходов для назначения единого пособия

Министерство труда изменило формулу расчета доходов семьи для назначения единого пособия. Из формулы убрали подработки подростков, проценты по счетам ребенка и другие выплаты, связанные с награждениями родителей, сообщает пресс-служба Минтруда России.
«При назначении единого пособия не будут учитываться подработки несовершеннолетних, проценты по счетам опекаемого ребенка, а также выплаты, полученные при присвоении звания „Мать-героиня“ и при награждении орденом и медалью ордена „Родительская слава“», — говорится в сообщении ведомства. Надлежащее постановление подписало Правительство России.
Помимо этого, изменятся правила назначения пособия самозанятым. Пособие будет назначаться только в том случае, если годовой доход превышает две МРОТ при регулярном заработке. Правило не коснется тех, кто имеет постоянную работу и становится самозанятым для дополнительного дохода.
Телеканал RT сообщал, что Правительство РФ направит почти 90 миллиардов рублей на выплату единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Предполагается, что такая мера позволит поддержать более 10 миллионов детей.
Министерство труда изменило формулу расчета доходов семьи для назначения единого пособия. Из формулы убрали подработки подростков, проценты по счетам ребенка и другие выплаты, связанные с награждениями родителей, сообщает пресс-служба Минтруда России. «При назначении единого пособия не будут учитываться подработки несовершеннолетних, проценты по счетам опекаемого ребенка, а также выплаты, полученные при присвоении звания „Мать-героиня“ и при награждении орденом и медалью ордена „Родительская слава“», — говорится в сообщении ведомства. Надлежащее постановление подписало Правительство России. Помимо этого, изменятся правила назначения пособия самозанятым. Пособие будет назначаться только в том случае, если годовой доход превышает две МРОТ при регулярном заработке. Правило не коснется тех, кто имеет постоянную работу и становится самозанятым для дополнительного дохода. Телеканал RT сообщал, что Правительство РФ направит почти 90 миллиардов рублей на выплату единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Предполагается, что такая мера позволит поддержать более 10 миллионов детей.