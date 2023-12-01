Минтруд изменил порядок учета доходов для назначения единого пособия

Минтруд: подработки подростков больше не будут учитывать при назначении пособия

Изменения коснутся выплат, связанных с доходами подростков и званиями родителей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Министерство труда изменило формулу расчета доходов семьи для назначения единого пособия. Из формулы убрали подработки подростков, проценты по счетам ребенка и другие выплаты, связанные с награждениями родителей, сообщает пресс-служба Минтруда России.

«При назначении единого пособия не будут учитываться подработки несовершеннолетних, проценты по счетам опекаемого ребенка, а также выплаты, полученные при присвоении звания „Мать-героиня“ и при награждении орденом и медалью ордена „Родительская слава“», — говорится в сообщении ведомства. Надлежащее постановление подписало Правительство России.

Помимо этого, изменятся правила назначения пособия самозанятым. Пособие будет назначаться только в том случае, если годовой доход превышает две МРОТ при регулярном заработке. Правило не коснется тех, кто имеет постоянную работу и становится самозанятым для дополнительного дохода.

Телеканал RT сообщал, что Правительство РФ направит почти 90 миллиардов рублей на выплату единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Предполагается, что такая мера позволит поддержать более 10 миллионов детей.