На Тюменскую область надвигаются аномальные холода

02 декабря 2023 в 05:38 Размер текста - 17 +

В некоторых городах Тюменской области похолодает до -34 градусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU На территории Тюменской области в ближайшие дни ожидаются аномальные морозы до 27 градусов. Научный руководитель Гидрометцентра России, заслуженный метеоролог РФ Роман Вильфанд сообщил, что холода в регионе продлятся следующую неделю. «Со 2 по 6 декабря <…> аномально холодная погода распространится на регионы Урала, Поволжья, Сибири и Дальнего Востока. В Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях морозы ожидаются до 20-27 градусов», — сообщил Вильфанд в беседе с ТАСС. По данным сервиса Gismeteo, в Тобольске в ночь с 6 на 7 декабря стрелки термометра опустятся до -34 градусов, а в Тюмени до -33. Жителей Ишима ожидает похолодание до 34 градусов мороза, а в Ялуторовске — до -33 градусов. При этом погода будет солнечной, слабый ветер, местами небольшой снег. В соседних регионах в эти дни также ожидаются сильные морозы. Так, на территории ХМАО и ЯНАО прогнозируется похолодание до 40 градусов ниже нуля.

На территории Тюменской области в ближайшие дни ожидаются аномальные морозы до 27 градусов. Научный руководитель Гидрометцентра России, заслуженный метеоролог РФ Роман Вильфанд сообщил, что холода в регионе продлятся следующую неделю. «Со 2 по 6 декабря <…> аномально холодная погода распространится на регионы Урала, Поволжья, Сибири и Дальнего Востока. В Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях морозы ожидаются до 20-27 градусов», — сообщил Вильфанд в беседе с ТАСС. По данным сервиса Gismeteo, в Тобольске в ночь с 6 на 7 декабря стрелки термометра опустятся до -34 градусов, а в Тюмени до -33. Жителей Ишима ожидает похолодание до 34 градусов мороза, а в Ялуторовске — до -33 градусов. При этом погода будет солнечной, слабый ветер, местами небольшой снег. В соседних регионах в эти дни также ожидаются сильные морозы. Так, на территории ХМАО и ЯНАО прогнозируется похолодание до 40 градусов ниже нуля.