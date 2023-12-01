01 декабря 2023

На Тюменскую область надвигаются аномальные холода

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозные дни. Тюмень, снег, зима, деревья, деревья в снегу, мороз, холод, снег на деревьях, снег на ветках
В некоторых городах Тюменской области похолодает до -34 градусов Фото:

На территории Тюменской области в ближайшие дни ожидаются аномальные морозы до 27 градусов. Научный руководитель Гидрометцентра России, заслуженный метеоролог РФ Роман Вильфанд сообщил, что холода в регионе продлятся следующую неделю.

«Со 2 по 6 декабря <…> аномально холодная погода распространится на регионы Урала, Поволжья, Сибири и Дальнего Востока. В Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях морозы ожидаются до 20-27 градусов», — сообщил Вильфанд в беседе с ТАСС.

По данным сервиса Gismeteo, в Тобольске в ночь с 6 на 7 декабря стрелки термометра опустятся до -34 градусов, а в Тюмени до -33. Жителей Ишима ожидает похолодание до 34 градусов мороза, а в Ялуторовске — до -33 градусов. При этом погода будет солнечной, слабый ветер, местами небольшой снег.

В соседних регионах в эти дни также ожидаются сильные морозы. Так, на территории ХМАО и ЯНАО прогнозируется похолодание до 40 градусов ниже нуля.

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На территории Тюменской области в ближайшие дни ожидаются аномальные морозы до 27 градусов. Научный руководитель Гидрометцентра России, заслуженный метеоролог РФ Роман Вильфанд сообщил, что холода в регионе продлятся следующую неделю. «Со 2 по 6 декабря <…> аномально холодная погода распространится на регионы Урала, Поволжья, Сибири и Дальнего Востока. В Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях морозы ожидаются до 20-27 градусов», — сообщил Вильфанд в беседе с ТАСС. По данным сервиса Gismeteo, в Тобольске в ночь с 6 на 7 декабря стрелки термометра опустятся до -34 градусов, а в Тюмени до -33. Жителей Ишима ожидает похолодание до 34 градусов мороза, а в Ялуторовске — до -33 градусов. При этом погода будет солнечной, слабый ветер, местами небольшой снег. В соседних регионах в эти дни также ожидаются сильные морозы. Так, на территории ХМАО и ЯНАО прогнозируется похолодание до 40 градусов ниже нуля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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