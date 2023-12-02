Вильфанд предупредил об аномальных морозах в ХМАО и ЯНАО

Аномальные морозы продлятся недолго Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителей Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов на следующей неделе ждут морозы до 40 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России, заслуженный метеоролог РФ Роман Вильфанд.

«Морозы ожидают некоторые территории России на следующей неделе. Хабаровский край, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа будут мерзнуть. Там столбики термометров опустятся до минус 40 градусов», — сообщил Вильфанд в интервью «МК.RU».

В Якутии стрелки термометров опустятся до -54 градусов. Морозы ниже климатической нормы ожидаются и в Центральном Федеральном округе. При этом метеоролог отметил, что экстремальные холода продлятся недолго.

По данным сервиса Gismeteo, стрелки термометра на территории ЯНАО опустятся до -35 градусов уже в воскресенье 3 декабря. Аналогичный прогноз сделали метеорологи в ХМАО. Там в ночь со 2 на 3 декабря похолодает до 29 градусов мороза.