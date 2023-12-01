SCMP: Байден хочет помирить РФ и Украину, чтобы победить Трампа

Президенту США Джо Байдену необходимо убедить украинского президента Владимира Зеленского пойти на заключение мира с Россией. Тогда Байден будет иметь шансы победить Дональда Трампа на предстоящих выборах. Об этом заявил научный сотрудник Словацкой академии наук Петр Сойка
«Если Байден добьется перемирия между Украиной и Россией, то лишит Трампа повода для нападок и заметно улучшит свой имидж. Так он повысит шансы на второй срок», — передает
Американский журналист-расследователь Сеймур Херш считает, что российская и украинская стороны втайне ведут мирные переговоры по линии высших военных начальников. Серьезные мирные переговоры между Россией и Украиной «быстро набрали темп», передает слова Херша телеканал 360.
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