SCMP: Байден хочет помирить РФ и Украину, чтобы победить Трампа

02 декабря 2023 в 05:52 Размер текста - 17 +

Байдену выгодно в преддверии выборов в США помирить РФ и Украину Фото: Официальный сайт президента Украины Президенту США Джо Байдену необходимо убедить украинского президента Владимира Зеленского пойти на заключение мира с Россией. Тогда Байден будет иметь шансы победить Дональда Трампа на предстоящих выборах. Об этом заявил научный сотрудник Словацкой академии наук Петр Сойка «Если Байден добьется перемирия между Украиной и Россией, то лишит Трампа повода для нападок и заметно улучшит свой имидж. Так он повысит шансы на второй срок», — передает гонконгское издание South China Morning Post высказывание Сойки. Американский журналист-расследователь Сеймур Херш считает, что российская и украинская стороны втайне ведут мирные переговоры по линии высших военных начальников. Серьезные мирные переговоры между Россией и Украиной «быстро набрали темп», передает слова Херша телеканал 360.

Президенту США Джо Байдену необходимо убедить украинского президента Владимира Зеленского пойти на заключение мира с Россией. Тогда Байден будет иметь шансы победить Дональда Трампа на предстоящих выборах. Об этом заявил научный сотрудник Словацкой академии наук Петр Сойка «Если Байден добьется перемирия между Украиной и Россией, то лишит Трампа повода для нападок и заметно улучшит свой имидж. Так он повысит шансы на второй срок», — передает гонконгское издание South China Morning Post высказывание Сойки. Американский журналист-расследователь Сеймур Херш считает, что российская и украинская стороны втайне ведут мирные переговоры по линии высших военных начальников. Серьезные мирные переговоры между Россией и Украиной «быстро набрали темп», передает слова Херша телеканал 360.