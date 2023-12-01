Экс-министра транспорта Чувашии Осипова обвинили в преступной деятельности

02 декабря 2023 в 10:45 Размер текста - 17 +

Против Владимира Осипова возбуждены два уголовных дела, пишет СК Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В отношении экс-министра транспорта Чувашии Владимира Осипова были возбуждены два уголовных дела. Они связаны с превышением полномочий и организацией неправомерного оборота средств платежей. Об этом сообщает Следственный комитет России. «В отношении Осипова возбуждены два уголовных дела. Вчера ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. „е“ ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной и личной заинтересованности) и ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 187 УК РФ (организация неправомерного оборота средств платежей)», — передает СК в своем telegram-канале . Следствие считает, что в декабре 2022 года Осипов заключил контракт на выполнение работ по разработке проектной документации, капитальному ремонту и содержанию одной из дорог города Чебоксары с компанией, которой руководил его знакомый. Фирма не соответствовала условиям закупки, из-за чего региональному бюджету был нанесен урон в размере семи миллионов рублей. В этом же году Осипов хотел перевести деньги министерства на цели, которые не связаны с контрактами. Перевод был заблокирован, пишет СК. Во время допроса экс-министр транспорта Чувашии признал свою вину, передает RT. Осипов покинул свой пост в октябре 2023 года, проработав экс-министром транспорта Чувашии почти четыре года. В конце сентября в минфине и минтрансе региона прошли обыски. О задержании Осипова стало известно 1 декабря. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В отношении экс-министра транспорта Чувашии Владимира Осипова были возбуждены два уголовных дела. Они связаны с превышением полномочий и организацией неправомерного оборота средств платежей. Об этом сообщает Следственный комитет России. «В отношении Осипова возбуждены два уголовных дела. Вчера ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. „е“ ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной и личной заинтересованности) и ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 187 УК РФ (организация неправомерного оборота средств платежей)», — передает СК в своем telegram-канале. Следствие считает, что в декабре 2022 года Осипов заключил контракт на выполнение работ по разработке проектной документации, капитальному ремонту и содержанию одной из дорог города Чебоксары с компанией, которой руководил его знакомый. Фирма не соответствовала условиям закупки, из-за чего региональному бюджету был нанесен урон в размере семи миллионов рублей. В этом же году Осипов хотел перевести деньги министерства на цели, которые не связаны с контрактами. Перевод был заблокирован, пишет СК. Во время допроса экс-министр транспорта Чувашии признал свою вину, передает RT. Осипов покинул свой пост в октябре 2023 года, проработав экс-министром транспорта Чувашии почти четыре года. В конце сентября в минфине и минтрансе региона прошли обыски. О задержании Осипова стало известно 1 декабря.