01 декабря 2023

ФАС взялась за тюменские птицефабрики из-за роста цен на яйца

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Рефтинская птицефабрика. Свердловская область, Рефтинский, яйца, птицефабрика, птицефабрика рефтинская, производство
ФАС проверяет четыре тюменские птицефабрики Фото:

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверяет четыре тюменские птицефабрики из-за роста цен на яйца. Об этом сообщили в УФАС по Тюменской области.

«В рамках проведения указанной проверки осуществлен сбор информации об объемах производства, а также о фактических затратах на производство и реализацию яйца куриного», — рассказали в УФАС РБК Тюмень. Кроме того, ведомство направило запросы с уточнением информации о причинах роста цен всем четырем предприятиям, которые производят куриные яйца в регионе.

В октябре в тюменских продуктовых магазинах на 16% выросли цены на яйца. При этом повышение зафиксировано одномоментно с увеличением стоимости куриного мяса.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверяет четыре тюменские птицефабрики из-за роста цен на яйца. Об этом сообщили в УФАС по Тюменской области. «В рамках проведения указанной проверки осуществлен сбор информации об объемах производства, а также о фактических затратах на производство и реализацию яйца куриного», — рассказали в УФАС РБК Тюмень. Кроме того, ведомство направило запросы с уточнением информации о причинах роста цен всем четырем предприятиям, которые производят куриные яйца в регионе. В октябре в тюменских продуктовых магазинах на 16% выросли цены на яйца. При этом повышение зафиксировано одномоментно с увеличением стоимости куриного мяса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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