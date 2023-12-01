ФАС взялась за тюменские птицефабрики из-за роста цен на яйца

02 декабря 2023 в 11:40 Размер текста - 17 +

ФАС проверяет четыре тюменские птицефабрики Фото: Илья Московец © URA.RU Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверяет четыре тюменские птицефабрики из-за роста цен на яйца. Об этом сообщили в УФАС по Тюменской области. «В рамках проведения указанной проверки осуществлен сбор информации об объемах производства, а также о фактических затратах на производство и реализацию яйца куриного», — рассказали в УФАС РБК Тюмень. Кроме того, ведомство направило запросы с уточнением информации о причинах роста цен всем четырем предприятиям, которые производят куриные яйца в регионе. В октябре в тюменских продуктовых магазинах на 16% выросли цены на яйца. При этом повышение зафиксировано одномоментно с увеличением стоимости куриного мяса.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверяет четыре тюменские птицефабрики из-за роста цен на яйца. Об этом сообщили в УФАС по Тюменской области. «В рамках проведения указанной проверки осуществлен сбор информации об объемах производства, а также о фактических затратах на производство и реализацию яйца куриного», — рассказали в УФАС РБК Тюмень. Кроме того, ведомство направило запросы с уточнением информации о причинах роста цен всем четырем предприятиям, которые производят куриные яйца в регионе. В октябре в тюменских продуктовых магазинах на 16% выросли цены на яйца. При этом повышение зафиксировано одномоментно с увеличением стоимости куриного мяса.