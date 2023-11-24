Развлечения Знаменитости Певцу Шарлоту грозит тюремный срок Мизулина сообщила о трех уголовных делах против певца Шарлота 24 ноября 2023 в 19:18 Размер текста - 17 + Против Шарлота возбудили дела по двум уголовным статьям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На музыканта Эдуарда Шарлота возбудили три уголовных дела. Два из них — за «Реабилитацию нацизма» и одно — за «Оскорбление чувств верующих», сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. «В отношении блогера-русофоба, ЛГБТ-пропагандиста Шарлота СУ СК по Самарской области возбуждено три уголовных дела. 2 из них по ч.4 статьи 354.1 УК РФ — «Реабилитация нацизма», а также одно уголовное дело по статье 148 УК РФ — «Оскорбление чувств верующих», — написала Екатерина Мизулина в своем telegram-канале. Ранее музыкант сжег российский паспорт, продемонстрировав, что не поддерживает спецоперацию на Украине. Позже стало известно, что Шарлота задержали для допроса, когда тот прилетел в петербургский аэропорт Пулково. Тогда певец заявил, что совершил это по ошибке, попав под «плохое влияние». На музыканта Эдуарда Шарлота возбудили три уголовных дела. Два из них — за «Реабилитацию нацизма» и одно — за «Оскорбление чувств верующих», сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. «В отношении блогера-русофоба, ЛГБТ-пропагандиста Шарлота СУ СК по Самарской области возбуждено три уголовных дела. 2 из них по ч.4 статьи 354.1 УК РФ — «Реабилитация нацизма», а также одно уголовное дело по статье 148 УК РФ — «Оскорбление чувств верующих», — написала Екатерина Мизулина в своем telegram-канале. Ранее музыкант сжег российский паспорт, продемонстрировав, что не поддерживает спецоперацию на Украине. Позже стало известно, что Шарлота задержали для допроса, когда тот прилетел в петербургский аэропорт Пулково. Тогда певец заявил, что совершил это по ошибке, попав под «плохое влияние». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям