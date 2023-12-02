Скандальный певец Шарлот в стихах извинился перед русским народом. Видео

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Шарлот прочитал свое стихотворение в зале суда Фото:

Певец Эдуард Шарлот в зале суда прочитал собственное стихотворение с извинениями перед русским народом. Артист заявил, что впредь своим талантом он будет защищать Россию.

«Россия, нагрубил тебе с порога. Прошу прощения у русского народа. Не побоюсь громкого слова в адрес твоего превосходства. <…> Свой талант одаренный предопределяю защищать духовно русскоязычные покои», — сказал Эдуард Шарлот. Видео опубликовал telegram-канал Mash.

Кроме того, Шарлот настаивает, что он не убежит из России, поэтому его не надо заключать под стражу. Сторона обвинения при этом другого мнения. В случае освобождения певец готов выступить перед военными на передовой и помочь ВС РФ материально.

Ранее Шарлот публично сжег паспорт гражданина РФ. Позже певец заявил, что сделал это из-за дурного влияния. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что против артиста возбуждено три уголовных дела, ему грозит тюремный срок.

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Певец Эдуард Шарлот в зале суда прочитал собственное стихотворение с извинениями перед русским народом. Артист заявил, что впредь своим талантом он будет защищать Россию. «Россия, нагрубил тебе с порога. Прошу прощения у русского народа. Не побоюсь громкого слова в адрес твоего превосходства. <…> Свой талант одаренный предопределяю защищать духовно русскоязычные покои», — сказал Эдуард Шарлот. Видео опубликовал telegram-канал Mash. Кроме того, Шарлот настаивает, что он не убежит из России, поэтому его не надо заключать под стражу. Сторона обвинения при этом другого мнения. В случае освобождения певец готов выступить перед военными на передовой и помочь ВС РФ материально. Ранее Шарлот публично сжег паспорт гражданина РФ. Позже певец заявил, что сделал это из-за дурного влияния. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что против артиста возбуждено три уголовных дела, ему грозит тюремный срок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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